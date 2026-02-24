''Un uomo che mette like a tutte'': Elisabetta Canalis lancia una frecciatina ad Alvise Rigo?

La storia tra la showgirl 47enne e l’ex rugbista 33enne si sarebbe già conclusa e lei…

Sul social i due si erano fatti vedere insieme a partire da dicembre 2025, non hanno mai confermato il flirt

Elisabetta Canalis sarebbe nuovamente una donna sola: single. Stando ai gossip sarebbe già finita con l’ex rugbista del suo cuore. Ora nelle sue Storie compare una citazione sibillina che sembrerebbe proprio riferita a lui: lancia una frecciatina ad Alvise Rigo? La 47enne scrive: “Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna”. Il 33enne, chiaramente, diventa l’indiziato numero uno…

L’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex concorrente di Ballando con le Stelle non hanno mai davvero ufficializzato la liaison. E’ stato Chi per primo a spifferare la passione nata tra i due, che si sono conosciuti nel 2024 sul set del reality Physical: da 100 a 1. Poi a dicembre è arrivata la prima foto social insieme, in occasione del compleanno di lui, scattata a Milano, dove lei era andata per lavoro.

Alvise è stato più volte a Los Angeles, il Capodanno l’ha trascorso insieme alla sarda e alcuni amici. Ora i rumor di rottura. Elisabetta avrebbe deciso che Rigo non rientra tra le sue priorità, così scrive Vanity Fair. E il messaggio che lancia nelle IG Stories fa pensare anche a qualcos’altro. “Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante. Di nuovo”, sottolinea la Canalis. Potrebbe essere questo il reale motivo dei titoli di coda.