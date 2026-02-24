''Non fu un fulmine a ciel sereno'': Jolanda Renga in tv parla della separazione tra papà Francesco e mamma Ambra Angiolini

Caterina Balivo l’ha scelta tra gli opinionisti de La Volta Buona, in onda da Sanremo per il Festival

Caterina Balivo l’ha scelta, fortemente voluta, tra gli opinionisti de La Volta Buona, che in questi giorni va in onda da Sanremo , in occasione de Festival, che prenderà il via oggi, 24 febbraio, su Rai1. Jolanda Renga in diretta tv parla della separazione tra papà Francesco, in gara alla kermesse tra i Big, e mamma Ambra Angiolini. “Non fu un fulmine a ciel sereno”, svela.

La 22enne, anche scrittrice e speaker radiofonica, confida: “Io in quel periodo avevo 10 anni, mio fratello era più piccolo”. Leonardo, il secondogenito del cantante 57enne e dell’attrice48enne, ha 19 anni. “Non fu un fulmine a ciel sereno: in realtà è vero che i bambini si accorgono un po' di tutto e i miei genitori sono stati molto bravi a spiegarci quello che stava succedendo, non è stato nulla di improvviso e segreto che noi non potessimo sapere. Averci coinvolto con i modi e toni giusti ha permesso di prepararci all'assetto futuro della famiglia. Ci siamo sostanzialmente divisi in due case, io con mamma e Leonardo con papà, ma siamo rimasti una famiglia”, aggiunge Jolanda.

La giovane Renga chiarisce anche sul trasloco da Brescia a Milano, spiegandone la ragione: “A me piace stare nel mio, ma i miei genitori sono molto amati a Brescia e lì era facile trovare qualcuno che mi fermasse, mentre a Milano di me non interessa niente a nessuno…”.

Ambra e Francesco si sono detti addio nel 2015, dopo essere stati una coppia per oltre un decennio. L’ex stella di Non è la Rai sul legame che ancora ha con l’ex compagno, ha spiegato: “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. Siamo abituati alla guerra in tutte le questioni del mondo e quindi vedere due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso provoca dubbi e incertezze, ma non è sano. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati i nostri figli Jolanda e Leonardo, e in nome di quell'amore continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”.