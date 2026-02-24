Melissa Satta diventa attrice: a Bassano del Grappa sul set del film con Raoul Bova protagonista

Nel cast anche Francesco Arca, Giancarlo Giannini, Ludovica Martino e…

Si mangia tutti insieme, seduti intorno a un grande tavolo in una pausa, mentre fuori nevica. C’è anche lei, ex velina, showgirl, conduttrice e modella. Melissa Satta ora diventa pure attrice. A Bassano del Grappa è sul set del film prodotto dalla Eriador Film in collaborazione con Rai Cinema “C14”, con protagonista Raoul Bova. La regia è affidata ad Antonello Belluco. Il cast ha nomi altisonanti: Ludovica Martino, co-protagonista col 54enne, Francesco Arca, Giancarlo Giannini, Stefano Abbati, Mattia Sbragia ed Elena Majoni.

La 40enne sorride entusiasta. Per lei inizia una nuova avventura, stavolta al cinema. La pellicola è un thriller sulla sacra Sindone, il titolo provvisorio, infatti, è in realtà la sigla dell’isotopo di carbonio utilizzato per datare i reperti archeologici. Il primo ciak per Melissa è casa: si gira alla Diesel Farm del suo carissimo amico Renzo Rosso, patron del famoso brand di abbigliamento. Poi le riprese si sposteranno nel centro di Bassano e in Puglia, alla masseria San Domenico.

Tra gli sponsor del film anche l’azienda del fidanzato della Satta, Carlo Beretta. Lei al momento non svela nulla, non parla del suo ruolo nel film. Bova, intervistato da Il Giornale di Vicenza, in merito al suo nuovo lavoro, dice: “Il copione mi ha affascinato fin da subito. Per me quello di Tommaso sarà un personaggio nuovo, molto stimolante, che io stesso scoprirò giorno per giorno. Simboleggerà il fatto che nella vita ci sono sempre scoperte nuove che possono mettere in dubbio le nostre certezze. Questo professore diventa scomodo e si autoesilia per poi cadere in un gioco molto pericoloso. Se nascerà del tenero con la ricercatrice? Non posso spoilerare”.