''C’era gente che tifava per i ladri che hanno rubato a casa mia'': Fiorello parla del furto da oltre 300.000 euro e fa un'amara considerazione

Fiorello annuncia in una diretta Instagram il ritorno del suo show, La Pennicanza, che andrà in onda a partire dalle 13,45 su Rai Radio 2 a partire da ottobre prossimo. Con lui c’è la sua spalla, Fabrizio Biggio. Lo showman tra una battuta e l’altra, parla del furto da oltre 300.000 euro che ha subito lo scorso agosto. “C’era gente che tifava per i ladri che hanno rubato a casa mia”, sottolinea. Fa un’amara considerazione, poi torna a scherzare.

Rosario ha una piccola ferita al naso, chiarisce perché: “Una caduta dalla bici davanti al cancello di casa. Ho frenato con la sinistra, non pensavo che i freni fossero così potenti. Non lo dico altrimenti mi rubano pure quella. Però va bene così”. Fa riferimento al furto nella sua abitazione a Roma. L’allarme è stato lanciato dalla sua domestica, il 65enne e la sua famiglia non c’erano. I ladri gli avrebbero sottratto gioielli, orologi e pietre preziose.

“C’era gente che tifava per i ladri che hanno rubato a casa mia, in Italia stare bene è una colpa”, precisa tagliente Fiore. Lo showman aggiunge: “Hanno rubato solo cose, non mi hanno rubato l’anima. Hanno pure pulito dopo”.