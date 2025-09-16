''Mi ero fasciata il seno per sembrare più magra'': Laura Pausini confessa che all'inizio della sua carriera faceva di tutto per sembrare meno prosperosa

La cantante lo svela a Il Tempo delle Donne, rassegna del Corriere della Sera a Milano

Laura Pausini ora, più atletica e filiforme, con 20 kg in meno, si piace di più. Si sente anche molto meglio, più forte e pimpante fisicamente. Ospite de Il Tempo delle Donne, rassegna del Corriere della Sera a Milano, la 51enne confessa che all’inizio della sua carriera faceva di tutto per sembrare meno prosperosa. “Mi ero fasciata il seno per sembrare più magra”, svela. La cantante poi sottolinea: “Ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina”.

Il rapporto col suo corpo non è stato sereno. Laura racconta: “Quando mi riguardo noto che mi ero fasciata il seno per sembrare più magra, all’epoca le donne considerate belle erano così, poi per fortuna è arrivata Kim Kardashian. Mi sono sempre molto coperta perché volevo solo pensare a quello che dicevo cantando e poi avevo questa paura di non piacere agli uomini che piacevano a me…”. “Questa alla fine è anche una conquista dell’età: ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina di come mi sentissi da adolescente”, conclude.

La Pausini quando le si domanda quale sia la cosa di cui vada più orgogliosa, non ha dubbi: la figlia Paola avuta dal marito Paolo Carta, 12 anni. “Mi ha cambiata e rilanciata. Quando era appena nata, avevo accettato di fare The Voice in Messico e mi stavo convincendo che la tv sarebbe stato il mio futuro, per fare una vita più stanziale - confida l’artista - Invece è lei che mi sprona a non fermarmi, come quando ero in dubbio se accettare o meno l’invito alla cerimonia degli Oscar per starle vicino, e faccio più cose di prima. Mi ha fatto sentire più forte, anche fisicamente, mi ha dato energia. E ha capito che se mi fermo sono infelice: forse ha bisogno di vedermi in movimento per sentirsi ispirata”.