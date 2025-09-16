''So solo io quello che provo dentro'': Rocìo parla in diretta tv dello scandalo estivo che ha travolto l'ormai ex Raoul Bova, padre delle sue figlie

La 37enne prima dice la sua durante la conferenza stampa di Freeze, che conduce con Nicola Savino

L’attrice e presentatrice poi svela il suo pensiero sul ‘fattaccio’ pure a La Vita in Diretta

Rocìo Munoz Morales parla in diretta tv dello scandalo estivo che ha travolto l'ormai ex Raoul Bova, padre delle sue figlie. A La Vita in Diretta chiarisce all’amico Alberto Matano quel che sente. “So solo io quel che provo dentro”, svela la 37enne.

Le domande sul ‘fattaccio’ che l’ha travolta c’erano state anche poche ore prima durante la conferenza stampa dei Freeze, il comedy show che conduce con Nicola Savino. Ai giornalisti la spagnola ha detto: “Per me la tv e l'intrattenimento sono vitamina. Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere”.

Non ha voluto commentare le parole dell’attore 54enne a Verissimo. Ha deciso per il silenzio per tutelare le figlie avute da Raoul, “la cosa più preziosa della vita”, Luna e Alma, la prima compirà 10 anni il 2 dicembre, la seconda 7 l’1 novembre.

Su Rai1, la Munoz Morales si apre un po’ di qui parlando del crack con Bova legato al presunto tradimento di lui che ha fatto così scalpore. “Sto bene, solo io so quello che provo dentro, sicuramente voglio che rimanga così, ho la possibilità di avere persone intorno che mi amano, tu ne fai parte…”, sottolinea al conduttore.

“Però in questo momento difficile io ho un unico pensiero, un’unica priorità, che è la cosa più meravigliosa della mia vita: Luna e Alma - prosegue Rocìo - Si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non ci appartiene e non fa parte di noi. E’ proprio per questo motivo che preferisco rimanere in silenzio, ma non perché mi debba nascondere dietro un dito. Non ho niente da nascondere! Voglio essere fedele alla donna che sono e alla mamma che sono, quindi il mio silenzio è un simbolo di rispetto per loro due”. Il suo avvocato, Antonio Conte, che si sta occupando dell'affido delle figlie avute dall'attore. Tutto si deciderà in tribunale.