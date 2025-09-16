Ha un momento di grande indecisione, “Ho paura di fare questo passo”, dice

La scelta arriva al termine della puntata in cui è stato rivelato com’è andata a finire per la coppia

Rosario Guglielmi prima ha un lungo tentennamento, rimane quasi ‘bloccato’, poi dice di sì. Dopo l’addio alla fidanzata Lucia Ilardo, il concorrente di Temptation Island 29enne accetta il posto da tronista a Uomini e Donne. “Me lo merito”, sottolinea. Tutto avviene al termine della puntata di Temptation Island e poi… e poi…, in cui è stato rivelato com’è andata a finire per la coppia.

"Me lo merito": il concorrente di 'Temptation Island' Rosario Gugliemi dopo l'addio alla fidanzata Lucia accetta il posto da tronista a 'Uomini e Donne'

Lui e Lucia in quella che pareva la puntata che metteva fine alla stagione 2025 del reality si erano presentati insieme, così erano andati via anche dal villaggio. Poi era accaduto un fatto grave, uno dei tentatori, Andrea, aveva svelato che la ragazza lo aveva contattato e di seguito si erano visti. Così tra i due era finita. A fine estate, nel nuovo epilogo della popolare trasmissione, Rosario e Lucia tornano al confronto a distanza.

La prima ad arrivare davanti a Filippo Bisciglia è la ragazza, che racconta come, durante i mesi caldi, si sia vista con i vecchi compagni di villaggio. Ha avuto una frequentazione pure con un altro single, Salvatore. "Rosario era arrabbiato, non mi è stato vicino - chiarisce - non è vero che mi ha difeso dalle critiche. Io sono entrata qui con intenzioni sane, volevo andare a convivere, quando però sono entrata qui ho scoperto una persona che tirava su dei muri, quindi non ce la facevo più".

Ha un momento di grande indecisione

Rosario, che arriva dopo, senza vedere l’ex fidanzata, puntualizza: ”Mi svela che c'è stato un rapporto con Andrea, provo ad andare oltre, e allo stesso tempo chiedo di Salvatore, perché la conosco e perché sono venuto a sapere che aveva un interesse per questa persona, ma non mi ha voluto dire niente, finchè non abbiamo affrontato più il discorso, siamo stati insieme una notte, ma il mattino dopo si è rotto tutto. Io non ho né stima né fiducia, vengo a sapere poi che con Salvatore non c'è stato solo un bacio".

"Ho paura di fare questo passo", dice il 29enne

“Dopo quella notte insieme non la riesco più a riconoscere lì sento che cambia qualcosa, infatti parto anch'io per le vacanze e la blocco su whatsapp. Sento da quel momento, che ormai c'è una lontananza emotiva”, afferma Guglielmi. Non la ama più. Bisciglia, ascoltate le sue parole, lo spiazza. Gli dice di andare con lui fuori, in giardino: deve portarlo in un posto e lui dovrà prendere una decisione importante.

Poi dice finalmente di sì

Rosario scende alcuni gradini e trova ad attenderlo un tappeto rosso con, alla fine, un grande trono. E’ stupido, ha un blocco. Tentenna fortemente. Alla fine accetta. “Credo che un percorso di questo tipo va fatto in massima libertà, mi rendo conto che indietro non tornerò mai - ammette -. Ho paura di fare questo passo, tanto. Credo che un'occasione me la meriti, spero di potermi aprire con la consapevolezza che l'amore esiste, e credo di meritarmelo, non solo per quello che ho passato ma per quello che ho dato".