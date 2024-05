''Flavio è ancora molto geloso, i miei amici dicono che non si rassegnerà mai'': Elisabetta Gregoraci ripercorre l’amore con Briatore

La 44enne è stata ospite di ‘Mamma Dilettante’, qui ha rivelato com’è nata la storia con l’imprenditore

Ha poi confessato che lui è ancora oggi, nonostante il divorzio, molto geloso

Elisabetta Gregoraci, forse per la prima volta, ha raccontato per filo e per segno com’è nato l’amore con Flavio Briatore.

Ha poi anche rivelato che lui nonostante la fine del loro matrimonio rimane molto geloso. Secondo gli amici di lei, “non si rassegnerà mai”.

La bellissima 44enne è stata ospite di Diletta Leotta nel podcast ‘Mamma Dilettante’. Ha ripercorso com’è nata la storia con l’imprenditore, oggi 74enne, padre di suo figlio, Nathan Falco, avuto 14 anni fa.

Elisabetta Gregoraci, 44 anni, racconta di com'è iniziata la storia con Flavio Briatore, 74, oggi suo ex marito, e di quanto lui sia geloso anche dopo la separazione

“Vado in questo posto con un’amica e lì incontro - erano forse le 8 di sera, una specie di aperitivo - un harem di ragazze, vedo tante ‘girls’ molto belle con in mezzo, un po’ brizzolato, Flavio”, ha ricordato.

“Io non lo conoscevo e devo dire che non mi era particolarmente simpatico. Non bisogna mai giudicare le persone senza conoscerle, ma sai… le modelle, i rubinetti d’oro, lo champagne, avevo un’immagine un po’ forte, lontano dai miei standard”, ha aggiunto.

“Lui, furbetto, si alza, arriva e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo…”, ha affermato.

“Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica. Mi dice: ‘Ti do uno strappo in hotel se vuoi’. Eravamo nello stesso hotel ma non lo sapevamo. Il destino ha voluto questa cosa”, ha proseguito.

E ancora: “Mi chiede se bevo qualcosa, io ordino una camomilla perché sono astemia, lui già si stranisce. Mi chiede il numero di telefono e finisce così la serata. Vado via. In ascensore mi scrive questo messaggio: “Sei di più, sei speciale, non cambiare mai”. Io dico grazie”.

“Iniziamo a sentirci e massaggiarci, mi chiede di incontrarmi due, tre volte ma non potevo perché ero via. Ci siamo rivisti segretamente a Milano, abbiamo fatto una cena tête-à-tête dove non è successo nulla. Da lì ci siamo fidanzati e non ci siamo più lasciati”, ha continuato.

“Non è stato un colpo di fulmine, l’amore è nato pian piano… all’inizio ero spaventata perché era un uomo più grande, lo conoscevano tutti, un manager famosissimo”, ha sottolineato.

I due, che si sono sposati nel 2008, hanno circa 30 anni di differenza.

Elisabetta e Flavio insieme all'ultimo compleanno di Nathan Falco

“Poi c’era la differenza d’età… la prima foto che uscì nostra, non eravamo neanche mano nella mano… La mia famiglia mi dice: ‘Come mai questa foto con Flavio Briatore?’. Io dico: ‘No mamma siamo solamente amici’. Poi quando l’hanno conosciuto invece lui sa farsi voler bene. E’ un po’ burbero, un po’ gufetto, ma poi in realtà è una persona molto (carina, ndr)”, ha fatto sapere.

Infine la rivelazione sulla gelosia: “Lui è ancora geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’”.