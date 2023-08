Flavio Briatore, insieme al secondogenito Nathan Falco, saluta la figlia Leni dopo le vacanze insieme

I giorni con la 19enne avuta da Heidi e il 13enne nato dall’amore con Elisabetta Gregoraci sono volati

Flavio Briatore tiene stretti accanto a sé i suoi due ragazzi. Insieme al secondogenito Nathan Falco, saluta la figlia Leni, dopo le vacanze trascorse insieme a Monaco. I giorni con la modella 19enne avuta da Heidi Klum, cresciuta lontano da lui, dal noto cantautore Seal e dalla top model tedesca, sono volati. Il 73enne ha fortemente desiderato averla al fianco con anche il 13enne nato dall’amore con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Desidera fortemente che tra loro ci sia perfetta sintonia.

Flavio ha accolto Leni nella sua villa a Monte Carlo a Ferragosto. Con i due figli si è concesso gite in barca in Costa Azzurra e capatine al Twiga e al Billionaire. Ha persino incontrato per la prima volta il fidanzato di Leni, Aris Rachevsky, americano nato in California nel 2003, ex attore e giocatore di hockey.

Ogni ora è stata intensa e speciale, indimenticabile. Briatore ha organizzato un pranzo all’aperto per la sua piccola donna, con tanto di torta finale. Adesso è tempo per Leni di tornare ai suoi impegni: è molto richiesta da importanti brand fashion da quando ha deciso di seguire le orme materne nella moda. L’ex manager di Formula Uno, oggi tra gli imprenditori più facoltosi al mondo, scrive: “See you soon Leni”. Lascia intendere che la rivedrà presto e lo stesso il suo adorato Falco.