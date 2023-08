La 35enne e il marito scelgono una meta romantica per il loro viaggio

Prima un giro turistico alla scoperta di luoghi magici, poi cenetta a lume di candela

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non possono lasciare trascorrere normalmente domenica 27 agosto. L’ex campionessa di nuoto, incinta del suo primo bebè, una bambina, e il marito festeggiano il primo anniversario di nozze. Per farlo scelgono una meta romantica, forse quella più desiderata dagli innamorati: volano a Parigi.

Federica Pellegrini incinta e Matteo Giunta festeggiano il primo anniversario di nozze: ecco dove sono volati

La sportiva 35enne e l’allenatore 41enne insieme, inseparabili, si concedono un giro turistico nelle vie della capitale di Francia. Salgono impavidi tanti scalini, alla scoperta di Montmartre. Il pancione che cresce ogni giorno di più non impedisce alla Divina di mettere in mostra la sua forma fisica, che rimane invidiabile, e il suo fiato. Nessuna fatica, nonostante la giornata assolata e il clima caldo.

La sportiva 35enne e il suo ex allenatore 41enne hanno scelto Parigi

La sera in hotel una doccia veloce, con tanto di scatto sexy, con Fede che mostra solo la sua lunga gamba nello scatto condiviso sul social: il resto del corpo è coperto dalla tenda che circonda la vasca da bagno. Basta, però, un solo particolare per scatenare le fantasie dei follower.

Prima un giro turistico alla scoperta di luoghi magici, poi cenetta a lume di candela

La sera arriva la cena romantica per la coppia. La Pellegrini indossa un minidress bianco e scintillante. Si accarezza il ventre, emozionata per la cicogna in volo che ‘atterrerà’ davanti il suo portone a inizio 2024.

L'ex campionessa di nuoto si diverte a postare anche una foto sexy...

I due sono raggianti. Sui entrambi i profili Instagram postano alcune foto e video che ricordano il sì 365 giorni fa a Venezia. “Vivendo il sogno, io e te (e Meringa) insieme in questo viaggio meraviglioso! Tanti Auguri Amore”, scrive Matteo. “E’ già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure… E’ passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene… per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze… C’è una Meringa in arrivo… - gli fa eco Federica - E’ passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta…con ogni millimetro del mio corpo.. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.