“Sono tanti? Mica li ho fatti tutti insieme. Uno alla volta”, commenta divertito

Completo salmone e camicia nera per il conduttore che organizza un mega party

Ad aprile ci sono stati i compleanni di Orlando, l’ultimogenito, 10 anni, e Mya, che ne ha fatti 17. Ora è lui a celebrare un grande giorno. Il 15 aprile Flavio Montrucchio compie 50 anni. Sul social, in un post e nelle IG Stories, condivide tante foto e brevi video della festa che racconta tutto del super party organizzato: dal ballo romantico con la moglie Alessia Mancini, sposata nel 2003, alla torta.

Flavio Montrucchio compie 50 anni! Dal ballo romantico con la sua Alessia Mancini alla torta: foto della festa

I suoi affetti più cari, amici parenti, sono tutti lì. In una grande sala allestita si balla e si canta. Il conduttore, ex gieffino, indossa un completo color salmone e sotto una camicia nera. Fascinoso e sorridente, ride, scherza, gioca, si diverte. Sul social in uno scatto è raggiante. Con il suo splendido dolce tra le mani sembra entusiasta dell’età che porta magnificamente. E ironizza: “50 anni. Sono tanti? Vabbè ma mica li ho fatti tutti insieme!! Uno alla volta”.

Alessia al suo fianco è estasiata. I due si amano come il primo giorno. L’ex velina di Striscia la Notizia, sul bancone del tg satirico dal 1997 al 1998 con Marina Graziani, indossa un top chiaro con scollo all’americana ricoperto di paillettes e sotto pantaloni neri. Chic, elegante, mai sopra le righe si gode il marito e i due figli che ha avuto da lui.

L'ex gieffino, conduttore tv, danza con l'adorata moglie da cui ha avuto due figli

E’ una serata unica e speciale. Tutto è perfetto. Montrucchio spegne le candeline all’aperto, in un grande giardino. Non potrebbe desiderare altro. Recentemente a Oggi sull’amore con Alessia ha detto: “Ci siamo incontrati in discoteca e l'ho subito corteggiata. Mi ero innamorato e per lei ho fatto di tutto. Dopo due anni ci siamo sposati".

Il mega party è speciale: si canta e ci si diverte

L’arma vincente nell’averla conquistata? "Saper ascoltare è la regola numero uno. Sovrastare l'altro non funziona mai, così come parlare dei propri ex. A volte, vedendo certe coppie, non avrei scommesso un centesimo su di loro, eppure l'amore è sempre imprevedibile. Non esistono distanze geografiche o logistiche che tengano, quando scatta la scintilla". La coppia è insieme da più di vent'anni.

Flavio indossa il buffo copricapo in tema col compleanno e ride di gusto

Flavio ha concluso col suo segreto per un’unione tanto appagante: "Per me il segreto è saper crescere insieme. Io non sono la stessa persona di 20 anni fa, ma sono stato fortunato a cambiare nella stessa direzione di mia moglie".