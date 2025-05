Angelo Pisani sulla separazione da Katia Follesa: ''Oggi viviamo a 10 minuti di distanza, nostra figlia ci ha aiutato''

Il comico 43enne sul palco con l'adolescente avuta dall’ex 49enne, Agata, 15 anni: per lei è un debutto

“Io e Katia siamo fortunati: nostra figlia dialoga con noi”. Rimangono legatissimi

Angelo Pisani debutta a teatro, in Cliché, con la figlia avuta da Katia Follesa. Per Agata, 15 anni, è un debutto. Il comico 43enne racconta le sue emozioni al Corriere della Sera per lo spettacolo, parla anche della separazione dalla collega 49enne. Rimangono molti legati. “Viviamo a 10 minuti di distanza, nostra figlia ci ha aiutato”, rivela.

Pisani sul crack con Katia dice: “Capita spesso di vedere persone che stanno insieme, ma non sono felici. Io e Katia, guardando a noi stessi con grande onestà, abbiamo deciso che così non doveva essere. Il sentimento che ci lega resta l’amore, anche se non è quello che porta sotto lo stesso tetto. Aghi in questo ci ha aiutato dicendo: 'papà, tu mi ami e lo so; la mamma mi ama e lo so, l’importante è che anche voi siate felici'. Lì ho capito che la strada era corretta”.

Si parlano, si vedono e lavorano pure insieme. Angelo sottolinea: “Anche oggi con Katia viviamo a Milano a dieci minuti di distanza. Il nostro rapporto resta bello, di stima. Non abbiamo nemmeno avuto bisogno di discutere su quanto dovesse stare Agata e con chi: lasciamo che anche lei prenda le misure”.

La sua vita è assolutamente serena. “Oggi rivendico anche la possibilità di avere il mio nome, e, ci tengo che venga sottolineato perché poi c’è chi equivoca, lo dico assolutamente senza invidia. Solo che nella vita sono stato prima la metà dei Pali e Dispari, poi il marito di Katia, poi il papà di Agata. Tutto con molta gioia, e perché l’ho voluto, ma io sono prima di tutto Angelo. Oggi più che in passato questo emerge e ne sono contento”, spiega Pisani..