La sarda 48enne replica alle critiche, non aveva evidenti inestetismi: “Uno sfizio”

In odore di nozze col compagno Pago, forse voleva regalarsi, come dice lei, “la perfezione”

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, ex Temptation Island Vip e GF Vip, ha fatto la rinoplastica e nelle sue IG Stories si fa vedere dai follower. “Il naso è stupendo”, commenta. La sua gemella, Elga, si è sottoposta all’intervento per la terza volta nel 2021. Per lei, invece è la prima. Sin da quando è comparsa in tv, nel 2007, nel dating show di Maria De Filippi, aveva mostrato un nasino quasi perfetto. Adesso, però, ha deciso per il ritocchino. A chi la critica, replica: “Uno sfizio”.

''Il naso è stupendo'': l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Serena Enardu ha fatto la rinoplastica, le immagini

Madre di Tommaso, 19 anni, la compagna di Pago, con cui ha riallacciato nel 2023, in odore di nozze col cantante, forse vuole arrivare ai fiori d’arancio sfiorando la “perfezione”. “Il naso è stupendo. Sono felicissima perché ho visto proprio quello che volevo vedere quando mi ha tolto il gessetto. Ho avuto proprio una sensazione come per dire 'ma l'ho l'ho rifatto io?’”, spiega.

“Avete presente quando voi sapete perfettamente qual è quella cosa che non vi piace e cosa non vorreste mai più vedere? Ecco, quando mi ha tolto il gessetto, ho avuto proprio questa sensazione, cioè è come se ci avessi messo a mano io. Ha fatto un lavoro sartoriale. Io sono super felice. E ancora è gonfio, ancora da una parte più gonfio, per questo sembra un po' storto, per me però il risultato è già super top”, aggiunge Serena.

La Enardu ribatte a quelli che hanno da ridire: "In molti mi state chiedendo 'Sere, ma perché l'hai fatto? L'hai rifatto? Era bellissimo anche prima'. Anche per me era bellissimo anche prima, ok? Non era è un naso che a me non piaceva. Era proprio per questo che ero molto agitata, perché eh mi piaceva il mio naso, ok? Ma c'erano delle cose che non mi facevano impazzire, tutto qua e quindi volevo ottenere lo stesso profilo e così è stato. Volevo togliere quelle cosine per vederlo ancora meglio. Tutto qua”.

La compagna di Pago prima dell'intervento

“Quindi non è stato un naso che da brutto è diventato bello, infatti è stato un naso che da bello è diventato per me bellissimo e quindi sono super felice. Non è sempre vero che una persona che si rifà qualcosa lo fa solo ed esclusivamente perché ha un complesso, perché ha un problema. Molti lo fanno come me per lo sfizio di vederlo ancora meglio. E così ho fatto e mi sono affidata alle mani migliori in assoluto”, precisa ancora. Si è affidata a Tito Marianetti, specialista in rinoplastiche. Spiega come si sta curando nel post operatorio e conclude: “Tra un mese e mezzo avrò un'altra visita di controllo. Per il risultato finale ufficiale ci potrebbe vedere anche un anno, ma io sono già soddisfatta così".