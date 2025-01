''Non ci sarò neanche quest'anno'': Francesca Brambilla, 'Bona Sorte' di 'Avanti un Altro', è di nuovo incinta, l’annuncio

La 32enne regala il suo annuncio sul social, è all’ottavo mese: “Saremo in 4!”

Condivide una foto in cui, con un pancione bello grosso, posa insieme al compagno e alla sua primogenita. Francesca Brambilla, 'Bona Sorte' di 'Avanti un Altro' è di nuovo incinta. L’annuncio della 32enne arriva sul social. “Non ci sarò neanche quest’anno”, dice, spiegando l’assenza dal quiz show di Paolo Bonolis. E’ all’ottavo mese, è riuscita a nascondere ai follower la gravidanza fino a ora. E’ diventata madre per la prima volta di Amaya Luce a dicembre 2023.

“Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò - scrive la Brambilla nel suo post - Vi presento la MIA FAMIGLIA: tra un mese in 4…”. Ringrazia la fotografa che ha realizzato le immagini: “Un grazie speciale va a te Erika Serio che hai realizzato uno dei miei shooting più importanti della mia vita, non ci sono parole per la tua bravura e professionalità”.

Nelle storie Francesca racconta: “Ormai sono all’ottavo mese e l’ho tenuto nascosto bene. Sto bene. Diversamente dalla gravidanza con Amaya: ho vomitato fino al giorno prima di partorire. In questa molto meglio. Ho solo acidità e reflusso”. Metterà al mondo il bebè ai Civili di Brescia, un ospedale pubblico. Farà il cesareo, come avvenuto la prima volta. Confida anche di essere rimasta incinta solo 4 mesi dopo che è nata la piccola. Non rivela, però, il sesso del nascituro.