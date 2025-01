Tatiana, all’anagrafe Annamaria Berrinzaghi, replica a chi le sottolinea che finora è rimasta in silenzio

Lascia intendere che potrebbe esserci molto da dire sull’ex nuora Chiara Ferragni

Stavolta sbotta. Tatiana, all’anagrafe Annamaria Berrinzaghi, lascia intendere che potrebbe esserci molto da dire sull’ex nuora Chiara Ferragni. La madre di Fedez risponde al commento di un follower dopo l'esplosione del caso ‘tradimenti’. Un utente le fa notare: “La mammina non parla più?”. Lei controbatte: “E’ meglio che non parlo, fidati”.

''E' meglio che non parlo, fidati'': la madre di Fedez risponde al commento di un follower dopo l'esplosione del caso 'tradimenti'

La 61enne non ci sta. Dopo aver letto ovunque le parole della 37enne da cui il figlio 35enne ha avuto i suoi due figli, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, quelle in cui Chiara appare come vittima del rapper e dice di aver vomitato dopo aver saputo, proprio da Federico, la storia con Angelica Montini, in corso fin dal 2017, la donna dice la sua.

Il commento sul social della 61enne

“Ma qual è il vostro problema? - dice a chi le ha scritto - E’ meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”. E al momento la chiude qui. Del resto ci pensa Fabrizio Corona a far emergere altre verità, come è già avvenuto per Fedez. Il 50enne ha già anticipato che dedicherà il suo podcast, stavolta, proprio a Chiara e al “suo vero amore”. E ha aggiunto: “Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron*ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sco*ato?".