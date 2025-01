Il bebè avuto da Ultimo, nato a New York, è venuto alla luce lo scorso 30 novembre

La 24enne torna a svelarsi nelle sue Stories da mamma da soli due mesi



Jacqueline Luna Di Giacomo torna a svelarsi ai suoi follower da mamma. Il piccolo avuto da Ultimo, 29 anni, è venuto alla luce a New York lo scorso 30 novembre. La 24enne, figlia di Heather Parisi, racconta le sue giornate col figlio neonato dopo il ritorno a Roma. “Con Enea ho la scusa per non uscire”, confida.

Jacqueline Luna Di Giacomo racconta le sue giornate col figlio neonato dopo il ritorno a Roma: ''Con Enea ho la scusa per non uscire''

La giovanissima stilista e attrice si fa vedere a spasso. “Non sto uscendo spessissimo queste settimane per ovvi motivi - precisa - Quelle poche volte contate che esco, tra cui questa in cui sto andando a prendere il cane che ho portato a lavare, quindi non è che è chissà quale uscita, mi sono dimenticata le scarpe. Sto uscendo così”. E mostra le pantofole da casa che ha ai piedi.

Il bebè avuto da Ultimo, nato a New York, è venuto alla luce lo scorso 30 novembre

In un video successivo Jacqueline chiarisce: “Che poi è sbagliato non uscire, non esco più, non ho più una vita perché ho un neonato… No! Però, uno: fa freddo. Perché devo uscire? Ho un neonato, sto a casa. Anzi, è bello, perché ora che ho un neonato ho la scusa. Due: sono stanca. Perché le notti non è che siano particolarmente piacevoli. Ossia, sono piacevoli perché sono menti che non torneranno mai indietro, bellissimi, svegliarsi, allattare… Però al tempo stesso vorrei farmi una bella dormita lunga, lunga, quindi ho un po’ di sonno accumulato che sto recuperando”.

La 24enne torna a svelarsi nelle sue Stories da mamma da soli due mesi

Chiude sottolineando ancora: “Quanto fa ridere noi mamme illuse che, quando ci fa una notte perfetta, siamo convinte che continuerà così per sempre. Tipo, ah ok, ha dormito 4 ore di fila senza svegliarsi, ormai è fatta, sarà sempre così. Sì, sì, come no”.