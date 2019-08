Dopo gli ultimi post al vetriolo sembrva ormai certo che le cose tra loro non andassero più molto bene ma ora Gennaro Lillio conferma la fine della storia con Francesca De Andrè e sembra che di mezzo ci sia Giorgio Tambellini, ex fidanzato della 29enne.

"Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta - scrive Gennaro sul social - Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il 'Rispetto!'. C'ho provato illudendomi che l'amore possa cambiare le persone ma i proverbi insegnano 'che chi nasce quadro non muore tondo'". Sotto al post Lillio ha anche messo lo screenshot che dimostra come la De Andrè abbia iniziato a seguire di nuovo Giorgio Tambellini su Instagram.

Francesca dal canto suo ha risposto: "Non è mia abitudine disquisire di problematiche della mia vita privata sul social. Soprattutto mentre sto vivendo momenti delicati che personalmente tendo a tutelare e proteggere. Prendendo anche il giusto tempo per metabolizzare e realizzare. Ma visto che Gennaro invece ne parla già pubblicamente mi sembra giusto rispondere e chiarire le idee a voi tutti che giustamente avete letto e vi ponete domande. Mi sono presa del tempo e purtroppo mi sono resa conto che le estreme diversità caratteriali, incompatibili, ci hanno portato a un non capirci sotto troppi aspetti. Mi dispiace leggere frasi dettate da rabbia probabilmente, quali far sapere che sarebbe stato lui a prendere la decisione e altri giudizi affrettati... potrei anche dimostrare che le cose non stanno così ma lascio fare perché non sono queste per me le cose importanti".

Lillio per la De André "è un ragazzo d'oro che merita il meglio e il suo meglio mi sono resa conto che non posso essere io. In più, vorrei spiegare il mio 'segui' a Giorgio: per chi ha capito come sono fatta, non sono una persona che riesce a vivere serenamente senza risolvere definitivamente le questioni passate. Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio cosa che non mi appartiene ma che ho fatto perché mi è stato chiesto di non farlo e per rispetto alla persona con la quale stavo non l'ho fatto. Ma ora sì. Avete visto come sono, ho sempre affrontato tutti, e messo la faccia nel bene o nel male, in prima persona. In questo caso invece sono andata contro il mio essere, reprimendo l'esigenza di un confronto al di fuori del contesto TV, dove siamo stati travolti da un qualcosa di più grosso di noi che ha portato entrambi a perdere completamente la lucidità, io da dentro la Casa e Giorgio da fuori".

"Una volta passato l'uragano però io credo che nella vita ci si debba sempre confrontare - ha spiegato la ragazza - anche se è finita, dando il giusto valore a una storia che è durata quasi un anno prima che entrassi nella Casa. Se questo vuol dire nascere e morire tondi, si è così, sono e rimarrò tonda".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 13/8/2019.