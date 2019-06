Francesca De Andrè catalizza ancora la puntata del lunedì sera del GF. Anche durante la semifinale si guadagna i riflettori, nel bene e nel male. Prima, quando Barbara D’Urso le domanda cosa sia accaduto sotto le lenzuola in settimana con Gennaro Lillio, smentisce qualsiasi intimità e pure il bacio con il napoletano, poi ascolta la lettera scritta per lei da Giorgio Tambellini. Il 35enne ammette il tradimento, l’accusa di aver avuto un comportamento penoso nella Casa e le chiede di incontrarlo una volta uscita dal reality. Non è finita qui. La 29enne si scontra nuovamente con Cristiano Malgioglio. Il paroliere le dice che il percorso da lei fatto al Grande Fratello è stato solo pieno di problematiche, mette ancora in mezzo il suo passato e la famiglia, così lei sbotta. Il clou della serata, però, non è ancora giunto. E’ la lite accesa con Gennaro Lillio a prendere la scena, scontro che poi continua pure durante la notte. Volano parole grosse e la mora minaccia pure di uscire dal gioco.

E’ una clip sulla gelosia di Francesca De Andrè nei confronti di Gennaro Lillio, attratto da Taylor Mega, ospite della Casa nell’ultima settimana, a scatenare la lite. La figlia di Cristiano De Andrè guarda il filmato che mostra quando sia stata infastidita dalla vicinanza tra il napoletano e l’influencer, ma alla fine nega. Dice che è solo un video montato ad arte. Lei non è mai stata gelosa, anche se ha detto chiaramente che Gennaro ‘sbava’ dietro a Taylor… Barbara D’Urso ironizza e spiega che gli autori del GF non fanno giochetti, fanno vedere solo quel che realmente accade. La discussione non si arresta. La conduttrice va avanti, ma si accorge di quel che sta accadendo: i due sono ai ferri corti.

VIDEO

Carmelita chiede a Gennaro Lillio cosa stia succedendo. Il ragazzo ammette di essere risentito perché mai “tutelato” da lei quando Francesca lo è sempre stata da lui. “Non mi va di passare per lo scemo di turno…Sbavavo, ma che dici? Ma come ti permetti? Mica sono un imbecille! Fai la donna e non farmi passare per lo scemo”, replica Gennaro. Poi aggiunge: “Ma magari lo trovavi uno come me!”.

La lite al GF esplode come una furia. Francesca De Andrè risponde in malo modo: “A me hanno fatto passare per quella gelosa. E si sente lui lo scemo quando hanno voluto far passare me per la cretina di turno? Vuol fare la prima donna…”. Gennaro Lillio è molto arrabbiato, ma lei continua: “Vuol fare quello che io sono già gelosa perché poi lui è già in finale… Te lo lascio fare Gennarino! Prima donna di quelle violente! Gennaro ha le manie di persecuzione. Che schifo, vittima. Se lo pensi sei davvero imbecille!”. Taylor Mega prende le difese del 28enne e sottolinea che lui dovrebbe pensare solo a se stesso e a quel che lo fa stare bene. La discussione, però, non si esaurisce affatto.

La nipote di Faber, dopo la lunga diretta del GF, litiga ancora con Gennaro nella notte. Lo scontro degenera e ci manca poco che la ragazza non lo aggredisca. E’ furiosa perché sente di essere stata massacrata ancora una volta. Accusa il napoletano di essersi unito agli altri contro di lei. “Omuncolo che non sei altro, verme. Ti devi vergognare volevi farmi passare da gelosa e invidiosa di Taylor. A chi devi fare il favore? A chi? Mi hai detto che devi fare un favore a una persona e fare lo scemo con Taylor Mega. Parla chiaro. Sei un infame. Hai due arachidi al posto dei cogli*ni”, gli urla contro. Lo strattona, lanciando via il cibo che il modello stava mangiando. Interviene Gianmarco Onestini, che porta fuori l’amico per evitare il peggio.

La sua reazione manda fuori dai gangheri Gennaro che si sfoga. Spera che il Grande Fratello prenda provvedimenti per l’aggressione subita.

“Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto?! E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me”, dice a Gianmarco.

Intanto Francesca è una furia. Minaccia di lasciare la Casa di Cinecittà. Raccoglie le sue cose, le mette in valigia e chiede agli autori di aprire la porta rossa.

Grida ancora all’indirizzo di Gennaro: “Uomo di mer*a! Io egoista?”. Lui ribatte: “Io uomo di mer*a? Li hai avuti prima… Ora zitta, non ti voglio sentire più”. E’ il caos.