''L'ho amata molto e continuo a volerle bene'': Francesca Pascale parla di Paola Turci in tv dopo la separazione

La 39enne su Rete 4 a E’ sempre Cartabianca parla pure della rottura con la cantante 60enne

In estate l’ufficialità dell’addio dopo soli due anni di matrimonio: si erano sposate il 2 luglio 2022

Francesca Pascale con il suo nuovo look ‘brunette’ torna in tv. Si accomoda nello studio di E’ sempre Cartabianca, talk condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Spiega la sua voglia di tornare a essere attiva in politica e non solo. Dopo la separazione parla anche di Paola Turci. “L’ho amata molto e continuo a volerle bene”, confessa.

La 39enne, ex compagna di Silvio Berlusconi, e la cantante 60enne hanno ufficializzato il loro addio in estate. La fine della relazione è arrivata dopo soli due anni di matrimonio: le due si erano sposate il 2 luglio del 2022.

Proprio a proposito della rottura, la Pascale in diretta televisiva commenta l’eccessivo clamore dato alla notizia dello scioglimento della loro unione civile. "Mi hanno colpito le critiche per la nostra separazione, una sorta di secondo round di omofobia. Come se le coppie omosessuali non potessero farlo perché hanno ottenuto le unioni civili”, sottolinea.

Francesca poi vuole dare ampio risalto alla profondità del sentimento che l’ha legata per quattro anni totali alla famosa artista e ammette: “Ho amato molto Paola Turci e continuo a volerle bene”.