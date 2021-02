Francesco Chiofalo mostra il naso dopo la rinoplastica: le immagini

Francesco Chiofalo mostra il naso dopo la rinoplastica. Lenticchio si fa finalmente vedere da tutti a Live - Non è la D’Urso: tra gli opinionisti siede al suo posto sorridente senza bende dopo l’intervento in Turchia, a Istanbul. E’ la sua seconda operazione, a distanza di breve tempo, per ‘ritoccarsi’: si era sottoposto anche a un trapianto di barba. Le immagini tv sottolineano la sua gioia.

Il romano 34enne, fidanzato con Antonella Fiordelisi, è entusiasta del nuovo ‘nuovo’ naso, dalle misure sicuramente più ridotte rispetto a quello ‘originale’. A Barbara D’Urso confessa: “Il mio non mi piaceva”. Poi aggiunge: “Ora è ancora un po’ gonfio”. Ma è molto soddisfatto del risultato finale.

Nonostante Chiofalo sia contento, in studio piovono critiche. All’unisono tutti gli dicono: “Stavi meglio prima”. Per gli ospiti del salotto della domenica sera della D’Urso con il vecchio naso il suo volto mostrava maggiore personalità.

Francesco però è convinto di aver fatto ciò che desiderava da sempre. L’unico che gli tende una mano è Giacomo Urtis, che lo giustifica: “Ha aggiustato solo la punta”.

Chiofalo rivela: “Avevo anche il setto deviato. Ho rifatto tutto il naso”. Il risultato finale sarà visibile solo tra qualche mese, quando la forma dopo la rinoplastica di assesterà. Carmelita ironizza: “Ti sei fatto il nasino all’insù di Alain Delon...”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.