Il pugliese 35enne stravolto il suo stile e si è trasformato in un trapper, nome d’arte Kinari

Pubblica il suo primo singolo dal titolo Repetir, ma su YouTube disattiva i commenti

Con la musica ci aveva già provato e non era andata benissimo. Ma è la sua passione e non smette. In molti si domandavano che fine avesse fatto Francesco Monte. Lo svela lui stesso. Ora vive a Ibiza e ha cambiato nome. Il pugliese 35enne, ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, ha stravolto il suo stile e si è trasformato in un trapper: il suo nome d’arte è Kinari.

Che fine ha fatto Francesco Monte? Ora vive a Ibiza e ha cambiato nome

“A mezzanotte conoscerete Kinari, il mio alter ego, la mia rinascita”, annunciava cinque giorni fa Monte sul suo profilo social. Ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Repetir. Poi in un altro post accompagnato dalle immagini in cui canta, ieri ha scritto: “Da quando vivo ad Ibiza la musica latina ha completamente contaminato il mio stile e Kinari ne è il risultato. Amo scrivere in italiano quanto in spagnolo. Il video di REPETIR è fuori ora sul mio canale YouTube, link nelle stories e in bio”. Ed effettivamente la clip è visibile a tutti, ma rigorosamente coi commenti disattivati.

Il pugliese 35enne stravolto il suo stile e si è trasformato in un trapper, nome d’arte Kinari

Beppe Gallo, produttore di Repetir, descrive con queste parole la ‘rinascita’ del ragazzo: “Conosco Francesco Monte qualche mese fa per circostanze astrali. In una serie di ritrovi serali in studio scopro con interesse l’uomo dietro il personaggio e dopo poco è stata subito battaglia creativa. Da una di queste battaglie nasce Kinari. Poche settimane dopo, oggi è fuori l’episodio 1 di 4 di questa storia. Buon viaggio Kinari. Ringrazio tutti gli amici saliti a bordo”.

Pubblica il suo primo singolo dal titolo Repetir, ma su YouTube disattiva i commenti

La canzone è stata scritta dallo stesso Francesco Monte e da Andrea Cioffi. Il tarantino ha un look rinnovato, con treccine e occhiali da sole vistosi. Nel video c’è Martina Miliddi a danzare con lui, ballerina conosciuta al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici.

Sul profilo Instagram via le vecchie foto. E' finita con Isabella De Candia?

Monte fino all’1 novembre scorso era sicuramente legato a Isabella De Candia, modella con cui ha iniziato una storia d’amore più di 4 anni fa. Lei, però, vive tuttora in Puglia. Ci si domanda se la relazione continui o se, con la svolta trap, Francesco non abbia stravolto anche la sua vita amorosa. Chissà…