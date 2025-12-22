La showgirl 65enne invece a Roma ha incontrato la primogenita Rebecca e la nipotina Sole

L’americana esprime apprezzamenti sul modo di porsi sui social dalle due, 31 e 25 anni

Heather Parisi torna a Verissimo. In tv parla della sua carriera, dei momenti difficili vissuti in passato. Arriva anche un messaggio di Elizabeth, uno dei suoi gemelli (l’altro è Dylan), 15 anni, avuti quando aveva 50 anni dal marito Umberto Maria Anzolin. Ma non solo. La showgirl 65enne ammette che non ha mai visto il figlio della sua secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo. “Non ho ancora conosciuto Enea”, dice, parlando del nipotino che la 25enne ha avuto da Ultimo il 30 novembre 2024.

''Non ho ancora conosciuto Enea'': Heather Parisi in tv ammette che non ha mai visto il figlio di Jacqueline

Tra l’americana e Jacqueline al momento non c’è alcun rapporto. Heather invece ha incontrato la primogenita Rebecca Manenti, odontoiatra, e la nipotina Sole, che la 31enne ha avuto dal compagno Carlo Franceschini lo scorso 22 settembre e che proprio oggi, 22 dicembre, compie appena 3 mesi.

“Sono scesa a Roma, ho visto Rebecca e la mia nipotina Sole. E’ una bambina splendida, la chiamo girasole”, svela la Parisi. Quando le si domanda dell’altro nipote, aggiunge: "Non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere Enea, ma mi piacerebbe tantissimo. Siamo qui sotto Natale, speriamo".

La showgirl 65enne invece a Roma ha incontrato la primogenita Rebecca e la nipotina Sole

Heather davanti la telecamere fa capire che vorrebbe incontrare il bimbo: “Con Sole ed Enea balleremo e danzeremo”. Poi esprime apprezzamento sulle prime due figlie, che sui social non amano postare molto del loro privato: “Le mie figlie sono molto riservate, in questo seguiamo la stessa strada, non parlano dei loro compagni”.

Nel corso dell'intervista l’artista confida pure il difficile periodo in cui soffriva di bulimia: “Sono arrivata a pesare 42 chili. Mi vedevo troppo magra e non mi piacevo, così arrivavo a mangiare sempre spaghetti al pomodoro o anche 12 Girelle al giorno”. E su Lorella Cuccarini, con cui non c’è un buon rapporto, sottolinea: “L'ho scoperta io, ho detto io che aveva tanto talento da dimostrare. Tra di noi non c'è nessuna rivalità”.