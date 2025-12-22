La sua avventura al dancing show di Milly Carlucci è stata appagante: purtroppo è arrivata solo quarta

La 50enne svela tutto nelle sue Storie dopo essersi esibita in pista con Luca Favilla

Non sono mancate le lacrime, nonostante alla fine si sia piazzata solo quarta, ex equo con Filippo Magnini e Rosa Chemical. Martina Colombari per celebrare Ballando con le Stelle si è fatta un nuovo tatuaggio: la sua avventura al dancing show di Milly Carlucci è stata talmente appagante, che ha voluto celebrarla così.

Martina Colombari per celebrare Ballando con le Stelle si è fatta un nuovo tatuaggio: ecco cosa si è fatta scrivere sulla pelle

L’ex Miss Italia ha scelto di farsi il tatuaggio in occasione della finalissima del popolare programma di Rai1. Ha scelto un luogo del suo corpo leggermente nascosto: sul costato, quasi sotto l’ascella. Martina lo confessa nelle sue Storie. “Nessuno lo sa, ma mi sono tatuata", svela. Ha optato per una semplice scritta che recita “in per sempre”. In questo modo desidera sottolineare che quel che ha imparato a Ballando, non solo tecnicamente, ma umanamente e interiormente, la arricchirà da qui in poi nel corso della sua esistenza.

“Mi sono tatuata la scritta ‘in per sempre’ perché Ballando con le Stelle rimarrà per sempre, Luca Favilla rimarrà per sempre, il ballo, spero, rimarrà nella mia vita per sempre. L’emozione è fantastica e meravigliosa. Ci abbiamo messo l’anima, la passione, il cuore: tutto", rivela immediatamente dopo aver ballato in pista col suo maestro.

La 50enne ha deciso per la scritta 'in per sempre' perché l'esperienza al dancing show rimarrà per sempre nella sua vita

“Ci abbiamo provato fino all’ultimo. Ci rifaremo vivi a mente lucida, ora meglio far scorrere i nostri spiriti bollenti. Ci sono molte cose da dire. Stanotte ci faremo un piantino", conclude poi la 50enne ironizzando e mostrando a tutti il tattoo.