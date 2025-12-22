''Non avevo capito che mi tradiva'': Rocìo Munoz Morales in tv si mette a nudo dopo l’addio a Raoul Bova

“Io non avevo sentori, zero”, ammette l’attrice spagnola 37enne a Verissimo

Arriva a Verissimo per parlare del suo libro, “La Vita Adesso”, ma non solo. Rocìo Munoz Morales in tv si mette a nudo dopo l’addio a Raoul Bova e confessa: “Non avevo capito che mi tradiva. Io non avevo sentori, zero”.

L’attrice spagnola spiega: “Ho fatto una scelta molto ponderata dentro il mio cuore. Ho scelto il silenzio. E sarà caso anche in futuro. Posso dire che per me è stato un momento difficile. Mi sono scoperta forte, più di quel che pensavo. Mi hanno dato molta forza anche le mie figlie”. Parla di Luna e Alma, 10 e 7 anni, le bambine avute dal 54enne.

La 37enne, travolta suo malgrado dallo scandalo che ha coinvolto l’ex, chiarisce come ha reagito: “Mi sono sentita come un'aquila che apriva le ali e accoglieva e copriva e curava le sue creature. E lo faceva senza paura. Pur per il fatto che accadevano cose che mi ferivano anche con violenza in alcuni casi. Ho resistito perché sapevo che c'erano Luna e Alma e ad oggi sento di dire che ho vinto l'unica battaglia che andava combattuta. Io oggi le guardo e sorridono sono serene e sono felici".

Su Raoul Rocìo dice: “Il loro papà sarà il loro papà per sempre e io continuerò ad avere un rapporto di rispetto e di correttezza con lui. Posso solo augurare il meglio perché è giusto che sia così. Perché è il papà di Luna e di Alma e auguro che le persone che gli stanno vicino adesso, lo vogliano bene quanto io l'ho voluto bene”. Bova è legato a Beatrice Arnera adesso.

Quando le si domanda se abbia un nuovo amore, in riferimento ai tanti gossip che la vorrebbero ‘in love’ segretamente con Stefano De Martino, la Munoz Morales precisa: “Adesso ricomincia un anno nuovo. La protagonista del mio libro si innamora di un uomo che si chiama Stefano, un uomo che non immaginava trovare. Dopo 14 anni sono single e mi fa pure strano. Devo prendere un po' la pratica. Però non è che io chiuda le porte all'amore ma in questo momento la mia priorità è un’altra Voglio accogliere i regali che la vita ha in serbo per me”.