Finale 'Ballando con le Stelle': vincono Andrea Delogu e Nikita, secondo posto a Fialdini, le parole sul podio

Sabato 20 dicembre si è tenuta la puntata finale di “Ballando con le Stelle”

A portarsi a casa il podio più alto sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti

Secondo posto invece a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

La lunga diretta finale del 20 dicembre su Rai1 ha chiuso un’edizione molto seguita di “Ballando con le stelle”, culminata con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Un risultato che, almeno alla vigilia, non era tra i più pronosticati.

Atmosfera densa e partecipata, arricchita dalla presenza a bordo campo di diversi volti noti - tra cui Ema Stockholma, Elisabetta Ferracini, Massimiliano Ossini e Bianca Guaccero, vincitrice dell’edizione 2024 - la puntata è culminata con l’alzata della coppa da parte della conduttrice 43enne che proprio durante la partecipazione allo show ha vissuto un gravissimo lutto (il fratello Evan è morto alla fine di ottobre a causa di uno scontro con la moto) e del giovanissimo ballerino piemontese.

Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono col 55% dei voti, secondi Fialdini e Pernice

L’ultima sfida ha visto contrapposte le coppie Fialdini-Pernice e Delogu-Perotti. A decidere il risultato è stato un sistema di voto misto, che ha unito le preferenze segrete di giurati e tribuni, il giudizio di Alberto Matano e il televoto social.

I due alzano la coppa, anzi le due coppe

Il verdetto ha premiato Andrea Delogu e Nikita Perotti con il 55% dei voti complessivi. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno chiuso al secondo posto, dopo un confronto serrato che ha tenuto aperta la competizione fino all’ultimo istante.

“Vi devo ringraziare perché siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita. Devo ringraziare il mio maestro che è incredibile e lo vedrete tanto tanto in futuro perché non si fermerà mai più. E grazie alla mia famiglia. Questo (la coppa, ndr) va direttamente a casa di mio padre”, ha detto Andrea dal podio.

La gioia sui loro volti

Anche la musica ha avuto un ruolo centrale nel racconto della puntata. Riccardo Cocciante si è esibito insieme a Elhaida Dani, mentre Lucio Corsi ha portato sul palco “Notte di Natale”.