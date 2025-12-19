“Bisogna vedere cosa succede”, spiega la conduttrice 76enne che a Natale avrà accanto i suoi cari

Esce in libreria con “Nove novelle senza lieti fine”, in cui racconta molto di sé

Enrica Bonaccorti aggiorna sulla sua battaglia contro il cancro al pancreas. A Vanity Fair svela: “A metà gennaio avremo i risultati di questa terapia”. In una lunga intervista parla la sua ultima creatura: esce il libreria con “Nove novelle senza lieti fine”, in cui racconta molto di sé.

''A metà gennaio avremo i risultati di questa terapia'': Enrica Bonaccorti aggiorna sulla sua battaglia contro il cancro al pancreas

A fine settembre ha svelato il tumore che l’aveva colpita, la conduttrice, scrittrice e attrice 76enne sulla sua scelta dice: “Pian piano ho capito che siamo in tantissimi in questa situazione, che va normalizzata. E allora parlare di me, che sono conosciuta, può dare una spinta per dare informazioni. E ringrazio Elisabetta Sgarbi che mi ha fatto fare questo libro che consente di raccontarmi in modo molto intimo. Non sono la mia malattia”.

A sostenerla c’è la figlia Verdiana, 51 anni. Enrica del rapporto con lei spiega: “Non abbiamo mai parlato tanto. In questo periodo parliamo un po' di più, ma non di ‘quello’. E se ne parlo sono sempre ironica, ci scherzo sopra, dico delle cose un po' iperboliche. Lei comincia ad ad allentare la tensione, anche su queste provocazioni”.

Quando le si domanda se stia scrivendo la sua autobiografia, la Bonaccorti rivela: “Oh, Madonna mia, sì, se faccio in tempo. Ho appena iniziato ed è molto faticoso, durissimo, ma insomma una quindicina di pagine le ho scritte. Me l'avevano chiesto da anni e anni, adesso ci sto provando ed è un lavoro di introspezione mica da ridere. Non mi piace quasi, però devo è giusto che lo faccia, insomma, anche per mia figlia prima di tutto, che magari quando non ci sono più può prendere dalla libreria qualcosa che parla di me. Voglio raccontarmi senza infingimenti, senza balle, insomma, cercando di preservare un po' di privacy”.

La 76enne ha accanto Verdiana, la figlia 51enne. Con lei e il nipote trascorrerà il Natale

Enrica nel 2023 ha subito un intervento durissimo: le hanno messo 4 bypass in otto ore di operazione. E’ andata avanti. Se le si chiede se ha provato paura o la provi ora, a causa della malattia, risponde: “Quella volta non mi sono preoccupata, era un discorso meccanico… Diciamo che quest'altra roba qui che ho, purtroppo bisogna vedere che cosa succede. Non prima di metà gennaio avremo i risultati di questa terapia, ed è questa attesa che più mi tende… Vorrei saperlo, poi quello che sarà sarà…”. Questo Natale non la rende malinconica: “Bellissimo, perché ci sarà mia mia figlia, ovviamente, e ci sarà anche mio nipote Teo e alcuni amici. Poi insomma sono contenta della grande vicinanza di Renato Zero che mi sta molto accanto in questo periodo e mi scalda il cuore”.

“Credo che la vita sia da affrontare così come ti si presenta. E’ chiaro che cerchi di migliorare le cose, ma quando le difficoltà le vedi chiare davanti o nuoti o affoghi, le dai quelle due bracciate, altrimenti che fai? Fai il morto a galla? Non vale la pena”, conclude la Bonaccorti.