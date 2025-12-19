''E’ finita'': Nataly D’Ospina in tv rivela vicina al pianto la rottura con Ezio Greggio

Carla Giuni
19 Dicembre 2025
271
0
Condivisioni
  • La relazione della modella e food blogger 36enne e il comico 71enne è giunta a termine
  • I due sono stati insieme per circa un anno, la colombiana confida tutto a La Volta Buona

In tv lo rivela vicina al pianto. E’ finita, dice Nataly D’Ospina. A La Volta Buona ufficializza la rottura con Ezio Greggio. La relazione della modella e food blogger 36enne e il comico e conduttore 71enne è giunta a termine. I due sono stati insieme per circa un anno, avevano 35 anni di differenza d’età, ma non sembrava un problema.

''E’ finita'': Nataly D’Ospina in tv rivela vicina al pianto la rottura con Ezio Greggio

Nataly è addolorata, ma mantiene la calma e racconta: Con Ezio Greggio è finita. Non c’è una ragione tragica, succede che nelle relazioni non funzioni più”. I due avrebbero deciso di dirsi addio di comune accordo: Non mi ha lasciata per un’altra, abbiamo deciso insieme. Ora ci vogliamo bene e ci vediamo spesso. Fa parte della vita”.

La relazione della modella e food blogger 36enne e il comico 71enne è giunta a termine. I due sono stati insieme per circa un anno, la colombiana confida tutto a La Volta Buona

La D’Ospina, però, è rammaricata per il crack. Commossa ammette: “Mi dispiace perché era una relazione in cui avevo investito tanto e ho sofferto molto. Caterina Balivo prova a capire se dietro le sue parole ci sia anche altro, lei, però, ribadisce: Le ragioni restano private. Non è per noia e non c’è nulla di tragico”.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.