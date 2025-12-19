''E’ finita'': Nataly D’Ospina in tv rivela vicina al pianto la rottura con Ezio Greggio

La relazione della modella e food blogger 36enne e il comico 71enne è giunta a termine

I due sono stati insieme per circa un anno, la colombiana confida tutto a La Volta Buona

In tv lo rivela vicina al pianto. “E’ finita”, dice Nataly D’Ospina. A La Volta Buona ufficializza la rottura con Ezio Greggio. La relazione della modella e food blogger 36enne e il comico e conduttore 71enne è giunta a termine. I due sono stati insieme per circa un anno, avevano 35 anni di differenza d’età, ma non sembrava un problema.

Nataly è addolorata, ma mantiene la calma e racconta: “Con Ezio Greggio è finita. Non c’è una ragione tragica, succede che nelle relazioni non funzioni più”. I due avrebbero deciso di dirsi addio di comune accordo: “Non mi ha lasciata per un’altra, abbiamo deciso insieme. Ora ci vogliamo bene e ci vediamo spesso. Fa parte della vita”.

La D’Ospina, però, è rammaricata per il crack. Commossa ammette: “Mi dispiace perché era una relazione in cui avevo investito tanto e ho sofferto molto”. Caterina Balivo prova a capire se dietro le sue parole ci sia anche altro, lei, però, ribadisce: “Le ragioni restano private. Non è per noia e non c’è nulla di tragico”.