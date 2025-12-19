''Mamma è morta dopo 16 mesi di malattia'': Alessandra Tripoli in lacrime in tv racconta il suo dramma

La maestra di danza di Ballando con le Stelle cede alla commozione a La Volta Buona

“Faccio ancora fatica a parlarne perché…”, svela con un filo di voce a Caterina Balivo

Alessandra Tripoli cede alle lacrime in tv, racconta il suo dramma. “Mamma è morta dopo 16 mesi di malattia”, dice commossa a Caterina Balivo. Ospite de La Volta Buona, la maestra di danza di Ballando con le Stelle ammette: “Faccio ancora fatica a parlarne, perché parlo ancora di lei al presente, l'accettazione non è ancora arrivata”.

La 38enne, che in questa edizione del dancing show fa coppia con Filippo Magnini, con cui si giocherà la finale sabato 20 dicembre su Rai1, spiega: “Questo periodo è particolare, perché il Natale è famiglia. Quest'anno è il terzo senza di lei". L’emozione prende il sopravvento.

La ballerina parla della malattia della madre: "A Pasqua del 2022 ho notato una tosse strana e le ho detto di farsi controllare". La diagnosi non ha lasciato scampo alla donna: un tumore ai polmoni ormai in fase molto avanzata. "Quando l'abbiamo scoperto aveva solo 2 mesi di vita, poi ne ha avuti 16 in totale", confessa.

Alessandra e il resto della famiglia ancora non riescono ad abituarsi all’assenza del genitore. "Lei era il nostro pilastro, questo dolore ci ha uniti in famiglia perché lei ci univa”, sottolinea la Tripoli. Ha un grande rimpianto nel suo cuore: "Ci sono delle cose che voleva dirmi e non c'è stato il tempo di dirci tutto. Oggi so che quelle parole mi avrebbero dato tanta forza. Lei era una super fan di Ballando con le stelle, so che sarebbe fiera e orgogliosa di me".