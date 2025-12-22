Per il party sceglie il Philipp’s Club & Restaurant, un locale notturno esclusivo all’interno del The Plein Hotel

Bacia la moglie e le accarezza il pancione subito dopo aver spento le candeline

Alex Belli festeggia i 43 anni da papà, accanto a Delia Duran incinta di 6 mesi. Sul social condivide nelle Storie un reel che racconta con tante immagini la festa organizzata a Milano.

Alex Belli festeggia i 43 anni da papà con Delia Duran incinta: le immagini della festa a Milano

L’attore e fotografo per il suo esclusivissimo party di compleanno con gli amici sceglie il Philipp’s Club & Restaurant, un locale notturno esclusivo all’interno del The Plein Hotel.

Bacia la moglie e le accarezza il pancione subito dopo aver spento le candeline

Per il party sceglie il Philipp’s Club & Restaurant, un locale notturno esclusivo all’interno del The Plein Hotel

Alex celebra insieme alle persone più intime. Spegne le candeline entusiasta, poi bacia la moglie. La 37enne venezuelana indossa un abito aderente e lungo color panna. Belli le accarezza il pancione: i due avranno un maschietto. Il parto della Duran è previsto per il 31 marzo prossimo.

L'attore e fotografo è al settimo cielo per la gravidanza della 37enne

Alex è felice. La sua vita è stata costellata da tanti amori. Dal 2004 al 2007 è stato legato alla modella veneta Helle Scopel. Nel 2008 ha incontrato Katarina Raniakova, che ha sposato nel 2013. I due si sono separati nel 2017. Subito dopo il divorzio, dal 2017 al 2019, Belli si è fidanzato con Mila Suarez. Poi è arrivata nella sua vita Delia, incontrata sul set della fiction "Furore 2". Da quel momento c’è stata solo lei, con cui nel 2021 si è sposato. La gravidanza della Duran è arrivata dopo 5 anni di tentativi ed è la gioia più grande.