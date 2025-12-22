''Amo Alejandro, con lui pronto a diventare papà'': Rocco Casalino in tv parla del fidanzato e rivela il sogno di un figlio

L’ex concorrente del primo GF 53enne è legato da tempo a un imprenditore colombiano

Lo svela in tv, senza filtri. Rocco Casalino a Verissimo parla per la prima volta del fidanzato e rivela il sogno di avere un figlio. “Amo Alejandro, con lui pronto a diventare papà”, confessa l’ex concorrente del primo GF 53enne, legato da tempo a un imprenditore colombiano.

Rocco a settembre scorso ha deciso di cambiare vita: dopo 10 anni nel ruolo di portavoce del Movimento Cinque Stelle, ha rassegnato le dimissioni. Nei prossimi mesi assumerà la direzione di una nuova testata online. E’ entusiasta, soddisfatto di quel che ha fatto e farà. Al suo fianco c’è Alejandro, proprietario di una fabbrica di caffè e anche conduttore in televisione di un programma che si occupa di salute.

“In tutte le mie relazioni ero sempre convinto che la persona con cui stavo in quel momento non era la persona definitiva, con cui potessi costruire veramente il futuro. Quando ho incontrato lui, dopo poco che ci siamo parlati, ho capito che lui rappresenta la persona che ho sempre desiderato. Tutti nella vita cerchiamo il fidanzato perfetto, quello che io chiamo l'unicorno. Poi a un certo punto della vita ti accontenti e ti dici che non esiste questo fidanzato perfetto. Io ho aspettato tanto e alla fine l'ho trovato questo unicorno. Lui mi ha dato la fiducia di credere nel futuro”, svela Casalino.

“Io non ho mai desiderato di diventare papà perché non trovavo mai la persona con cui immaginavo di poter costruire una famiglia. Lui è l'unica persona con cui mi immagino papà - prosegue commosso Rocco - Io vivo con l'ansia di non essere un buon padre, non avendo avuto un buon padre. Io sono sicuro che un figlio suo, visto che amo tanto lui, sarei in grado di amarlo tanto e quindi potrei essere un buon padre”.

Finora è stato un legame a distanza, ma il fidanzato adesso per due mesi rimarrà in Italia: “Questi due mesi saranno importantissimi perché vivremo insieme e capiremo tante cose. Sto scoprendo che il rapporto a distanza ha anche tante cose belle, perché poi quando si sta insieme si vive tutto a mille”.