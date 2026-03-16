Francesco Totti festeggia i 10 anni della figlia Isabel con Noemi Bocchi: ecco dove

L’ex calciatore 49enne organizza un party in un luogo a lui molto caro: c’è pure Chanel

La bimba ha celebrato il compleanno il 10 marzo, il papà aspetta il weekend per la sorpresa

Ha spento le candeline il 10 marzo. Il papà le aveva dedicato dolci parole sui social. “Amore mio, oggi è un giorno speciale pieno di felicità e di amore…il tuo sorriso splenda sempre come il sole… il tuo sguardo mi illumina d’amore…la tua presenza mi rende il papà più fortunato del mondo…Sarò sempre al tuo fianco vita mia: tanti auguri piccola Isa”, aveva scritto. Francesco Totti festeggia i 10 anni della figlia Isabel con Noemi Bocchi, aspetta il weekend per la sorpresa alla sua terzogenita. L’ex calciatore 49enne organizza un party in un lungo a lui molto caro: da Rinaldi al Quirinale.

Francesco Totti festeggia i 10 anni della figlia Isabel con Noemi Bocchi

Una lunga tavolata a forma di U accoglie gli ospiti della cena per Isabel. Tra gli invitati non può mancare la sorella maggiore della piccola, Chanel. La 18enne è legatissima alla ragazzina. Anche lei aveva confessato i sentimenti che prova in un post.

L’ex calciatore 49enne organizza un party in un luogo a lui molto caro, Rinaldi al Quirinale: c’è pure Chanel

“Ti amo alla follia, più di quanto riesca a spiegare con le parole. Sei la parte fondamentale della mia vita, il regalo più inaspettato ma più bello di tutti. Sono così fortunata ad averti come sorella, con il tuo cuore grande, la tua dolcezza e della piccola donna che stai diventando”, le aveva sottolineato la concorrente di Pechino Express.

Isabel siede al centro della tavola, sorride, con indosso abbigliamento casual. Dietro di lei e sul soffitto ci sono tanti palloncini rosa e un 10 immenso. Ci sono i due figli della Bocchi e altri invitati.

A fine serata, dopo la cena, i palloncini dell'allestimento vengono lanciati in aria

A fine pasto, dopo aver gustato le pietanze e il dolce, in strada i palloncini vengono lanciati in aria e salgono su nel cielo della Capitale. La bambina li guarda insieme agli altri ed esprime un desiderio.