Francesco Totti festeggia il compleanno con la fidanzata Noemi Bocchi e si diverte da pazzi: guarda

Il 27 settembre pareva essere passato senza grandi festeggiamenti. Solo una cena con gli amici organizzata sullo splendido terrazzo dell’attico a Roma Nord dove abitano. Non è così. Francesco Totti festeggia il compleanno con la fidanzata Noemi Bocchi in Costa Azzurra e si diverte da pazzi. La compagna per i 47 anni dell’ex capitano giallorosso ha organizzato una super sorpresa che lo ha lasciato a bocca aperta. Svela tutto Chi, che metta la coppia sulla cover del settimanale.

La scusa è stata la partita Genoa-Roma, dove la squadra di Mourinho ha miseramente perso per 4-1. Noemi è volata nella città ligure con il suo Francesco. Da lì ecco concretizzarsi la sorpresa: la 35enne ha organizzato un weekend in barca insieme ai figli e gli amici. Sull’imbarcazione da sogno hanno trovato posto i due figli della Bocchi, Chanel Totti, 16 anni, insieme al fidanzato Cristian Babalus, 20, e la piccola Isabel, l’ultimogenita di 7 anni che lo sportivo ha avuto dall’ex moglie Ilary Blasi.

La compagna dello sportivo organizza una super sorpresa che lo lascia a bocca aperta. La 35enne noleggia un mega yacht: in barca anche Chanel Totti col fidanzato e la piccola Isabel

La coppia ha assaporato il clima estivo, nonostante sia già iniziato l’autunno. Totti e Noemi in Costa Azzurra hanno sfrecciato in mare sulla moto d’acqua, riso e brindato in grande allegria. La sera hanno cenato nei locali più 'in' di Antibes e Monte Carlo. Il divorzio dalla conduttrice 42enne ancora riempie le pagine dei giornali: Francesco e Ilary non trovano un accordo e ognuno vorrebbe che la responsabilità di separazione cada sull’altro. Ci saranno nuove udienze, si parla di prove che i legali della ex coppia avrebbero depositato. Ma il compleanno porta via al momento qualsiasi problema all’orizzonte. In questo weekend si è pensato solo a fare festa.