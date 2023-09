Francesco Totti e Noemi Bocchi ancora al mare: la nuova foto da innamorati in acqua

Il 46enne e la compagna condividono uno scatto che li mostra appassionati

“Noi”, scrive la 35enne. Non aggiunge altro, lui reposta l’immagine ma non svela nulla più

Si abbracciano circondati dall’acqua cristallina, placidamente immersi, durante l’ennesimo bagno di un’estate ormai agli sgoccioli. Francesco Totti e Noemi Bocchi si prendono una pausa da coppia. Stanno ancora al mare, così almeno sembra grazie alla nuova foto da innamorati condivisa dalla 35enne. E’ accompagnata nelle storie della romana da una semplice parola: “Noi”. Il 46enne la reposta, non svela nulla di più.

Noemi ha celebrato il suo compleanno con Totti accanto, più alcuni amici, lo scorso 31 agosto. Per lei una cena in un famoso locale della Capitale. Forse il viaggio da piccioncini è un regalo dell’ex capitano giallorosso, che adora a quanto pare trascorrere il suo tempo con la dolce metà a cui si è legato da più di un anno.

Francesco ha portato Noemi in famiglia, facendola conoscere ai suoi figli. Dopo l’addio al calcio giocato, il 28 maggio 2017, forte anche del suo patrimonio che ammonterebbe a circa 120 milioni di euro lordi, oltre 80 netti, considerando sia i beni immobiliari che le società controllate dall’ex campione, ha parecchio tempo libero a disposizione. La maggior parte lo trascorre con la Bocchi.

Totti si divide tra la sua agenzia di scouting e le iniziative legate al suo nome. L’attività principale è quella della Number Ten, holding che gestisce i suoi diritti, poi c’è la Number Five, che gestisce i contratti fuori dal mondo del calcio. C’è pure la Ct10 Management con cui lo sportivo gestisce i nuovi talenti del pallone, rappresentandoli. Si passa alle società immobiliari, Longarina srl, Immobiliare Dieci. Ft10 è il suo brand ufficiale, si sono aggiunte anche Immobilare Acilia e Velutonia srl.

Francesco è a capo di un piccolo impero, aiutato nella gestione da parenti e amici. Noemi è però in questo momento il suo faro, la donna che è stata in grado di capirlo e per la quale ha detto addio a Ilary Blasi. E, nonostante le fasi di un divorzio chiacchierato non si siano ancora esaurite, non ha alcun pensiero che gli adombri il sorriso. Le prossime udienze in tribunale, una addirittura il 20 settembre, non gli provocano affatto ansia.