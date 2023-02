Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno voglia di romanticismo: weekend d'amore nella città più romantica del mondo

Effusioni e intimità: tra il 46enne e la 34enne la passione continua

I due per San Valentino sono andati a Venezia, senza i figli al seguito stavolta

Francesco Totti e Noemi Bocchi si lasciano andare ad effusioni in pubblico e tanta intimità a Venezia. Il 46enne e la 34enne hanno voglia di romanticismo, la loro storia, del resto, è appena iniziata. La passione tra i due continua, come testimonia la foto pubblicata in cover da Chi. Il settimanale li ha seguiti nella città più romantica del mondo dove l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna si sono regalati un weekend d’amore per San Valentino.

Come scrive il rotocalco, Totti e Noemi sono arrivati nella Serenissima il 14 febbraio in treno. Hanno alloggiato all’Hotel St. Regis. Francesco e la Bocchi, confusi nella folla tipica nel periodo del Carnevale, si sono regalati un pranzo da Do Forni, storico ristorante, hanno passeggiato in Piazza San Marco, attorniati dalle maschere e dai turisti.

Il giorno seguente lo sportivo ha voluto visitare Murano con Noemi: la coppia ha preso un taxi boat. Sull’isola in molti lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto autografi e selfie.

Abbracciati, sorridenti, spensierati, Totti e la Bocchi hanno messo a tacere le voci che li volevano già in crisi, addirittura prossimi alla rottura. Il 14 marzo prossimo Francesco affronterà a Roma la prima udienza relativa alla sua separazione da Ilary Blasi, da cui ha avuto i suoi tre figli. Non pare minimamente preoccupato: sul suo volto è ricomparso il sorriso scanzonato che lo ha sempre rappresentato. Pure Noemi parrebbe serena, nonostante le accuse lanciatele dall’ex mario Mario Caucci, da cui ha avuto i due figli.