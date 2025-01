''Mi sono fatto un regalo'': il futuro marito di Aurora Ramazzotti si compra una super auto per i suoi 29 anni, le immagini

Goffredo Cerza, padre di Cesare, un anno e 10 mesi, ha scelto una Bmw M3 Touring

Il prezzo di partenza dell’autovettura è di 151mila 600 euro: metterà il vendita la sua

Per il compleanno ha deciso di cambiare macchina. “Mi sono fatto un regalo”, svela Goffredo Cerza nelle sue Stories. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti si compra una super auto per celebrare al meglio i 29 anni, compiuti ieri, domenica 19 gennaio. Le immagini che condivide sul social mostrano quattro modelli. Chiede ai follower di indovinare quale abbia scelto tra Bmw M4 Competition, una M3 Touring, una M4 Cs e una M5.

L’ingegnere mostra anche gli interni dell’autovettura. Lui ci è già seduto dentro. Poi rivela a tutti per quale macchina ha deciso di fare una pazzia. Si fa vedere mentre fa rifornimento al distributore di benzina e così lo rivela. Il modello per cui Goffredo ha optato è una M3 Touring. Il prezzo di partenza di questa favolosa super auto ammonta a 151mila 600 euro. Non male.

Cerza annuncia anche che metterà in vendita la macchina che aveva in precedenza, sempre una Bmw, una M2 tutta nera. E’ un giorno che lo gasa parecchio. Sempre via Instagram arriva la dedica tenerissima di Aury. "Auguri alla mia anima gemella, alla parte logica di me, al mio migliore amico, al mio più grande sostenitore, alla mia persona nel mondo, al mio ago della bilancia. Ti amo”, gli scrive la 28enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

L'ingegnere poi festeggia con la 28enne al ristorante

Per i due anche un pranzetto insieme e dolce con la candelina su da spegnere, con tanto di desiderio da esprimere. Nel 2025 per la coppia arriveranno le nozze: non hanno ancora rivelato una data, ma sembra che saranno entro l’anno, chissà se sarà davvero così.