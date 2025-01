Giulia De Lellis e Tony Effe per la prima volta ufficialmente insieme a un evento, lei lo esalta: ''Vivo con lui, è dolce e premuroso''

I due vanno in coppia alla sfilata della Fashion Week: lei difende il fidanzato nella polemica sui suoi testi

A Milano sono sorridenti e disponibili: la 29enne innamoratissima del 33enne

Allo show PDF si sono seduti in prima fila. Giulia De Lellis e Tony Effe per la prima volta vanno ufficialmente insieme a un evento: a Milano, sorridenti e appassionati, non bucano la sfilata della Fashion Week. Lei, in un’intervista a La Repubblica, lo esalta: “Vivo con lui, è dolce e premuroso”. Sono pazzi l’una dell’altro.

La 29enne e il trapper 33enne hanno outfit coordinati nei colori. Giulia indossa un piumino color senape, sotto porta pantaloni cargo e sandali neri. Completa il look una mini Birkin rosa di Hermès. Lui ha pantaloni oversize sempre sui toni del senape e bomber in pelle camouflage. La vistosa catena al collo con maxi ciondolo non può mancare.

I fotografi immortalano la coppia. Giulia sorride. Sul quotidiano difende a spada tratta il fidanzato, dopo la polemica di Capodanno, che lo ha visto protagonista insieme al Comune di Roma per il concerto, da cui è stato escluso a causa dei suoi testi. “Ancora sto cercando di capire bene perché sia stato proprio lui ad essere messo appunto in croce per i suoi testi – commenta - Perché poi lui canta un genere che da che mondo in mondo è sempre stato quello che ha sempre avuto questo linguaggio. Anzi, per quanto mi riguarda, i rapper italiani sono anche più delicati rispetto a tutti gli altri nel mondo. Però non si tratta della persona, non si tratta neanche del personaggio. Si tratta magari del linguaggio".

Ha solo parole buone per Tony, Nicolò Rapisarda all’anagrafe: ”Io mi limito a dirti che è una persona meravigliosa, che fa un genere di musica abbastanza particolare. A me i testi non infastidiscono perché vivo con una persona che so perfettamente che valori ha e quanto sia un uomo attento. E per attento intendo tante cose, dolce, gentile, premuroso, protettivo. La sua musica può piacere o meno. Chi la vuole ascoltare la può ascoltare, a chi dà fastidio può sentire altro. Ci sono tantissimi artisti incredibili. Insomma si possono ascoltare altre cose”.

Al momento non pensa a un bebè con impellenza: “Certo ad un certo punto l'orologio biologico conta e anche lì non bisogna trascurarlo. Detto questo non programmo nulla, un figlio quando arriverà, arriverà. Insomma, sarei felice di accogliere anche un bambino, ma non ho fretta".