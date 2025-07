“Non mollo, tornerò più forte di prima”, fa sapere l’attore 52enne

Stava girando la nuova fiction Mediaset “Colpa dei sensi” e si è infortunato sul set

Lo rivela in un video condiviso sul suo profilo Instagram. Gabriel Garko finisce per davvero in ospedale, le immagini sulla sedia a rotelle preoccupano i fan, ma arriva il rassicurante messaggio dell’attore. “Non mollo, tornerò più forte di prima”, ha scritto.

Gabriel Garko finisce per davvero in ospedale, le immagini sulla sedia a rotelle e il messaggio: ecco cos'è successo

Gabriel era impegnato nelle riprese della nuova fiction Mediaset “Colpa dei sensi”. Si era fatto pure vedere dietro le quinte della serie. Poi il patatrack: un infortunio sul set l’ha costretto a fermarsi.

L'attore ha avuto un infortunio sul set della fiction "Colpa dei sensi" ed è stato subito ricoverato a Villa Mafalda a Roma

Il 52enne sul social ringrazia il Prof. Dario Perugia che si è immediatamente preso cura di lui

Garko ha documentato la sua mattinata in ospedale, dove si è recato, accompagnato, immediatamente dopo l’incidente. E’ stato ricoverato in una clinica privata a Roma, Villa Mafalda. Accanto a lui Anna Safroncik, coprotagonista della serie tv che andrà in onda su Canale 5.

Sul social annuncia: "Tornerò più forte di prima"

“Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone per l’affetto e il supporto, a Fiction Mediaset, Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante. Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre ‘Colpa dei sensi’!”, ha spiegato l’artista 52enne, non chiarendo, però, la dinamica dell'incidente.