Lady Gaga, quanta passione! Bacio travolgente per festeggiare i 42 anni del futuro marito: ecco come e dove hanno celebrato

La diva della musica, 39 anni, ha voluto pubblicare alcune foto del compleanno del compagno

I due hanno festeggiato in una fattoria, in campagna, i 42 anni dell’imprenditore

Lei appare davvero innamoratissima: ‘Grata per il giorno in cui sei venuto al mondo’

Lady Gaga ha festeggiato il compleanno del suo futuro marito Michael Polansky in campagna e ha voluto fargli pubblicamente una dedica speciale, condividendo anche una foto in cui appare mentre lo bacia con grande passione.

Venerdì 26 settembre, in occasione dei 42 anni dell’imprenditore nel campo della medicina, la cantante ha condiviso su Instagram un messaggio affettuoso accompagnato da tre scatti di coppia.

Lady Gaga, 39 anni, bacia il futuro marito Michael Polansky nel giorno del 42esimo compleanno di lui, festeggiato in campagna

In un’immagine i due si baciano in una fattoria, con delle capre sullo sfondo a osservare la scena. In un’altra si abbracciano davanti a un food truck, mentre l’ultima mostra la torta di compleanno al cioccolato con una sola candela accesa.

“Buon compleanno al mio amore”, ha scritto Gaga. “Spero che i 42 anni siano i migliori della tua vita, hai fatto così tanto in questi 42 anni, sono orgogliosa di te ogni giorno e grata per il giorno in cui sei venuto al mondo, è stato il giorno più speciale”.

La popstar ha aggiunto: “Questo è il mio giorno preferito di tutto l’anno! Una giornata fresca e quasi piovosa, una lunga passeggiata, con il sorriso dolce del tuo compleanno, tante risate e un'angel food cake con crema al cioccolato”.

I due in fila al food truck

Ha chiosato scherzando: “Anche questa capra sa quanto mi renda felice il giorno del tuo compleanno. Ti amo”.

Queste parole d’amore arrivano poche settimane dopo che Gaga, ritirando un riconoscimento agli MTV Video Music Awards 2025 dove ha vinto il premio come Artista dell’Anno, ha ringraziato Polansky per il sostegno.

La torta per il compleanno di Michael

I due sono fidanzati ufficialmente e vogliono sposarsi. La stessa Gaga aveva confermato di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Michael quando nel luglio 2024, durante i Giochi Olimpici di Parigi, presentò Polansky come il suo “fiancé” (termine usato per il proprio partner solo dopo la proposta di nozze) a un politico francese.

Parlando del matrimonio successivamente, Gaga aveva anche detto di voler mantenere le celebrazioni molto private: “In realtà abbiamo parlato di andare in municipio solo noi due e poi ordinare cibo d’asporto cinese”.