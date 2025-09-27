Antonella Fiordelisi a 'Tale e Quale' si trasforma in Gaia a Sanremo 2025 e viene esaltata sui social: guarda il confronto con l’originale

La 27enne salernitana è nel cast del programma di Rai1 partito venerdì 26 settembre

Per la prima puntata le è stato assegnato il compito di ricreare una performance di Gaia

Così la mora campana ha passato ore al trucco per assomigliare all’artista a Sanremo 2025

La sua migliore amica l’ha esaltata sui social: “Hai studiato per mesi, rinunciato a vacanze”

Venerdì 26 settembre è andata in onda la prima puntata di ‘Tale e Quale Show’ 2025. Nel cast c’è anche Antonella Fiordelisi.

La 27enne salernitana, nota al pubblico tv per aver partecipato al Grande Fratello Vip e Pechino Express, si è trasformata nella cantante Gaia.

Più precisamente Antonella ha cercato di ricreare la performance dell’artista italo-brasiliana, che tra l’altro è sua coetanea, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Antonella Fiordelisi, 27 anni, al trucco per trasformarsi in Gaia per l'esibizione di 'Tale e Quale Show'

Gaia all’Ariston ha portato quest’anno il brano ‘Chiamo io, chiami tu’, arrivando in classifica alla 26esima posizione.

Ci sono volute molte ore al trucco per cercare di ricreare ogni dettaglio. Ma il risultato ha sorpreso molti, anche per le doti canore dimostrate dalla Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi durante l'esibizione

Stesso abito, stessa acconciatura, stesso trucco e… stesse movenze sul palco. E ovviamente le protesi in viso tanto usate dai truccatori del format Rai.

A sinistra Antonella Fiordelisi nei panni di Gaia, a destra l'originale durante il Festival di Sanremo 2025

Sul social è stata lodata da molti, inclusa la sua amica ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Giulietta Cavaglià, che ha scritto in una Story: “Ti ho vista studiare per mesi, ti ho vista rinunciare a serate con le amiche, giorni di festa e vacanze…”. “Sei una forza della natura!”, ha aggiunto.

Un altro momento dell'esibizione di Antonella

E ancora: “Si vede tutta la tua dedizione, tutto il tuo impegno… a volte non so nemmeno come ci riesci… ma lo fai sembrare semplice, sei nata per essere una showgirl!”.

Antonella Fiordelisi dietro le quinte di Tale e Quale

Poco dopo la fine della performance però il trucco, incluse le protesi posticce, hanno iniziato a venire giù… Antonella è quindi velocemente corsa in sala trucco per tornare sé stessa.

Il momento della rimozione del trucco e delle protesi...

Il resto del cast del programma quest’anno è formato da Carmen Di Pietro, Le Donatella, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale.