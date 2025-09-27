''Ecco perché Sonia Bruganelli mi ha sostituito ad Avanti un altro'': l’ex 'Bonus' di Bonolis nega il collegamento col suo arresto

Daniel Nilsson ha rotto il silenzio dopo la sua sostituzione nel ruolo di ‘Bonus’

Non sta registrando le nuove puntate del programma di Paolo Bonolis

Qualcuno ha legato questo cambiamento al suo arresto per violenza durante l’estate

Lui ha smentito categoricamente e dato la sua versione dei fatti

Ritiene che sia stato allontanato perché non fa parte dell’agenzia di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo

Daniel Nilsson non ci sta: nega che la sua sostituzione ad “Avanti un altro” sia legata ai fatti di cronaca della scorsa estate.

Il modello svedese 45enne è stato il “Bonus” del programma condotto da Paolo Bonolis su Canale5 per circa un decennio, ma non è più parte del cast e non sta registrando le nuove puntate (appare ancora in tv perché stanno andando in onda episodi prodotti lo scorso anno).

Daniel infatti lo scorso giugno è stato arrestato - e poi rilasciato ma con divieto di avvicinamento alla donna - dai Carabinieri in Val d’Aosta a seguito di una violenta lite con la fidanzata, che lo avrebbe accusato di ripetuti episodi di maltrattamento.

Daniel Nilsson, 45 anni, non è più il Bonus di 'Avanti un altro' ma ha smentito che la sua sostituzione sarebbe dovuto al suo arresto della scorsa estate e ha invece tirato in ballo Sonia Bruganelli

Su molti giornali è stato accostato il nome di Daniel all’episodio di cronaca. Ma via social lui ha ora smentito e affermato che la sua sostituzione sarebbe stata voluta invece da Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis che però fa ancora parte della produzione del programma.

Sonia, a detta di Nilsson, avrebbe aperto una sua agenzia di management di talenti tv di cui però lui non fa parte.

“Sono uscite molte false notizie sulla mia persona in questi giorni, circa la non riconferma al programma avanti un altro su canale 5 dopo moltissimi anni”, ha scritto in un post pubblicato sabato.

“Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte”, ha aggiunto.

“La mia presenza non recava alcun problema al programma e lo dimostra il fatto che le puntate che stanno andando in onda in questo momento mi vedono presente perché registrate e nessuno ha avuto nulla da dire sulla mia presenza”, ha continuato.

“Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente”, ha concluso.

L’arresto era avvenuto a fine giugno 2025 a Breuil-Cervinia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Secondo quanto riportato dai Carabinieri, durante una vacanza insieme, una violenta lite tra i due sarebbe degenerata in un'aggressione fisica.

Alcuni testimoni hanno allertato le forze dell'ordine, che, giunte sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima. La donna avrebbe dichiarato che l'aggressione non era un episodio isolato, ma l'ultimo di una serie di violenze subite, portando all'attivazione del "Codice Rosso" e all'arresto immediato di Nilsson - poi rilasciato ma ad alcune condizioni tra cui il divieto di avvicinamento alla donna.

Il nuovo Bonus del programma è Luca Vetrone, classe 1995, già visto a Uomini e Donne, Temptation Island e L’Isola dei Famosi.