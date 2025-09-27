Ufficiale! Chanel Totti concorrente del prossimo 'Pechino Express', ecco chi è il ragazzo con cui farà coppia

La 18enne, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, prenderà parte alla prossima edizione del reality

E’ ufficiale! Chanel Totti è una delle concorrenti della prossima edizione di ‘Pechino Express’.

Il reality deve essere ancora registrato, ma la notizia è stata ufficializzata durante una conferenza stampa di Sky sabato 27 settembre.

La 18enne, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, volerà in Asia nei prossimi mesi insieme in coppia con Filippo Laurino.

Chanel Totti, 18 anni, figlia di Francesco e Ilary Blasi, è una concorrente ufficiale della prossima edizione di "Pechino Express", dove andrà in coppia con l'amico Filippo Laurino

Tutti si sono subito domandati chi fosse questo ragazzo: si tratta di uno dei migliori amici di Chanel fin dall’infanzia, nonché figlio della storica manager di Ilary – ovvero Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fa parte tra gli altri anche Michelle Hunziker.

Il tragitto della gara che sarà registrata prima della fine dell’anno - ma che andrà poi in onda nel 2026 - attraverserà tre Paesi come di consueto. Saranno Indonesia, Cina e Giappone.

Chanel con mamma Ilary Blasi, 44 anni

Alla conduzione del programma resta Costantino Della Gherardesca, che però stavolta sarà affiancato da ben tre nuovi inviati, ovvero Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo (di Lillo e Greg).

Le altre coppie annunciate per il momento sono quelle formate dai comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, da Jo Squillo e sua “figlia elettiva” Michelle Masullo, dalle modelle argentine che vivono a Milano Candelaria e Camila Solórzano, dai rapper Dani Faiv e Tony2Milli.

Chanel pochi giorni fa alla Milano Fashion Week

Non molto tempo fa, ospite del podcast BSMT, Ilary aveva parlato delle aspirazioni professionali della figlia, assicurando che Chanel - tra l'altro tra le più ammirate pochi giorni fa alla Milano Fashion Week - non fosse interessata al mondo della tv, ma piuttosto a quello dei social.

Aveva detto: "A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione, mai parlato di televisione, più ambito social". Evidentemente deve aver cambiato idea.