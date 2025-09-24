Chanel Totti in total black, occhiali inclusi: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una super diva alla Milano Fashion Week, foto

- Ormai maggiorenne, non ha bisogno della famosa madre per prendersi la scena sul red carpet
- Prima va a vedere la nuova collezione Iceberg, poi alla Terrazza Martini per l’evento Vogue Italia
Non ha più bisogno di essere accompagnata dalla famosissima mamma o dall’altrettanto celebre papà. Chanel Totti in total black, occhiali inclusi, si prende la scena: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una super diva alla Milano Fashion Week.
C’è chi dice che nel look sia molto simile alla madre, in realtà lei somiglia tanto all’ex capitano della Roma. A pochi mesi dai 18 anni e dal tanto desiderato diploma, Chanel parte per il capoluogo lombardo per presenziare ad alcuni appuntamenti con la moda per lei imperdibili. Trucco e parrucco, look elegante e comodo, con tanto di tailleur giacca e short, nel giorno di inizio sfilate, prima partecipa allo show di Iceberg. E’ nelle prime file del front-row e applaude la nuova collezione del brand.
Poi la ragazza va in Terrazza Martini per un appuntamento targato Vogue Italia. Prima cambio d’abito: indossa un vestito midi total black fasciante con maniche lunghe, collo alto e spacco laterale. Il tubino sulla schiena ha una maxi scollatura: i lembi di tessuto sono uniti da un anello.
Mette gli occhiali a mascherina, nonostante sia sera, del marchio che ha ispirato il suo nome. Ai piedi calza camperos in pitone a punta. Chignon tiratissimo e labbra appariscenti. Sul social Chanel condivide tutto e scrive: “Attimi a Milano”.