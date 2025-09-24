Chanel Totti in total black, occhiali inclusi: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una super diva alla Milano Fashion Week, foto

Ormai maggiorenne, non ha bisogno della famosa madre per prendersi la scena sul red carpet

Prima va a vedere la nuova collezione Iceberg, poi alla Terrazza Martini per l’evento Vogue Italia

Non ha più bisogno di essere accompagnata dalla famosissima mamma o dall’altrettanto celebre papà. Chanel Totti in total black, occhiali inclusi, si prende la scena: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una super diva alla Milano Fashion Week.

C’è chi dice che nel look sia molto simile alla madre, in realtà lei somiglia tanto all’ex capitano della Roma. A pochi mesi dai 18 anni e dal tanto desiderato diploma, Chanel parte per il capoluogo lombardo per presenziare ad alcuni appuntamenti con la moda per lei imperdibili. Trucco e parrucco, look elegante e comodo, con tanto di tailleur giacca e short, nel giorno di inizio sfilate, prima partecipa allo show di Iceberg. E’ nelle prime file del front-row e applaude la nuova collezione del brand.

La 18enne prima va da Iceberg, poi all'evento in Terrazza Martini

Il suo abito ha una particolarità sulla schiena

Poi la ragazza va in Terrazza Martini per un appuntamento targato Vogue Italia. Prima cambio d’abito: indossa un vestito midi total black fasciante con maniche lunghe, collo alto e spacco laterale. Il tubino sulla schiena ha una maxi scollatura: i lembi di tessuto sono uniti da un anello.

Chignon tiratissimo e labbra in primo piano per la ragazza

Mette gli occhiali a mascherina, nonostante sia sera, del marchio che ha ispirato il suo nome. Ai piedi calza camperos in pitone a punta. Chignon tiratissimo e labbra appariscenti. Sul social Chanel condivide tutto e scrive: “Attimi a Milano”.