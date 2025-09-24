Elisabetta Canalis frequenta l’ex rugbista Alvise Rigo? La paparazzata in copertina: guarda

La showgirl 47enne fotografata con il 32enne che ha partecipato a Ballando con le Stelle

Si incontrano alla prima della nuova serie Netflix Il rifugio atomico a Milano, all’Apollo Club. L’evento l’ha organizzato proprio lui, ex rugbista, modello, diventato volto tv grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2021. L’intesa, nel vederli insieme, è palpabile. Elisabetta Canalis frequenta Alvise Rigo? Chi mette la paparazzata in copertina. Il settimanale titola: “Elisabetta Canalis ha trovato in Alvise Rigo il suo rifugio”.

Al momento gli scatti che li immortalano mostrano solo una grande confidenza. Lui, 32 anni, attende che la 47enne scenda dal taxi con l’amica. Lei lo saluta toccandogli il bicipite muscoloso. Alvise le sorride, quasi imbarazzato. Il giornale spiffera che l’ex velina va via da sola, Rigo, padrone di casa, invece rimane fino a quando tutto non si è concluso. Ma non finirebbe qui…

I gossip racconterebbero di “viaggi comuni, palestre condivise, indizi social. Lei che nel weekend si è spostata verso Sestri, alla Baia del Silenzio, e non da sola…”. Insomma i due sembrerebbero piacersi e molto e i rumor si moltiplicano. Si sono conosciuti nel 2024 sul set del reality Physical: da 100 a 1, così pare. Ora la Canalis è nuovamente single, dopo la fine della relazione con Georgian Cimpeanu, e quindi, lui potrebbe davvero essere il ‘papabile’ nuovo amore…