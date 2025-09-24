''La più grande emozione della vita'': il cantante de 'Il Volo' Ignazio Boschetto pubblica la prima foto col figlio Gabriele

Lui e la moglie, Michelle Bertolini, hanno annunciato l'arrivo della cicogna il 4 settembre scorso

Il 30enne si fa vedere con il figlioletto disteso su di lui: entrambi, tenerissimi, schiacciano un pisolino

Lui e la moglie, Michelle Bertolini, hanno annunciato l’arrivo della cicogna lo scorso 4 settembre: in una storia condivisa da entrambi si vedeva un orsetto con dei palloncini azzurri e la scritta "Benvenuto Gabriele”. Nessuna foto del piccolo venuto al mondo. A distanza di venti giorni Ignazio Boschetto pubblica la prima foto col figlio. “La più grande emozione della vita”, scrive.

Nello scatto condiviso il cantante de Il Volo è disteso sul divano, sopra di lui c’è il neonato. Il volto del piccolo è coperto da una emoticon che raffigura uno ‘smile’. Sia il 30enne che il bimbo stanno schiacciando un pisolino. Il viso di Ignazio è sereno: la sua tranquillità lascia trasparire anche la gioia, immensa, di essere finalmente papà.

Boschetto e la Bertolini, ex Miss Venezuela International 2013, sua coetanea, sposati dal 2024, hanno annunciato l’arrivo del bebè ad aprile. Inizialmente pensavano fosse una femminuccia. “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma", avevano scritto.

Pochi giorni dopo erano stati costretti a ‘correggere il tiro’ e a spiegare che in realtà Michelle in grembo aveva un maschietto: "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina, però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele. Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?”. A fine estate, finalmente, hanno accolto il bambino tra le loro grandi braccia.