"Dicono che sto con lui per i soldi": la fidanzata di Jimmy Ghione, Maria Laura De Vitis, di quasi 35 anni più giovane, parla del loro amore in tv

L’ex Pupa 27enne è legata all’inviato di Striscia la Notizia 61enne dalla primavera del 2024

La coppia è fortemente criticata sui social, alla ragazza non interessa: “Ho conosciuto i suoi figli”

La loro storia è iniziata nella primavera del 2024 e ancora va avanti salda. La fidanzata di Jimmy Ghione, Maria Laura De Vitis, di quasi 35 anni più giovane, parla del loro amore in tv. “Dicono che sto con lui per i soldi o la fama”, sottolinea l’ex Pupa 27enne a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona. Alla ragazza delle critiche feroci che arrivano via social interessa poco: col 61enne è felice.

Maria Laura, ex di Paolo Brosio, racconta la relazione con l'inviato di Striscia la Notizia. “Le critiche semplicemente non mi interessano. Cosa mi scrivono? Essendoci la differenza d’età mi dicono che sto con lui per i soldi o per la fama. Da quando sto con lui non mi è passato mai per la testa di porre fine a questa splendida storia d’amore”, chiarisce.

“Non c’è gara tra lui e i miei ex fidanzati. Con lui ho capito cos’è davvero l’amore. Ridiamo un sacco, mi protegge, è un uomo con tanti valori. E' un padre di famiglia, poi mi sprona ad inseguire i miei sogni. E’ un compagno di vita, viviamo la quotidianità giorno per giorno, non posso fare a meno di lui”, aggiunge la De Vitis.

“Quest’anno ho conosciuto i suoi figli, il suo primogenito è quasi mio coetaneo e forse è più maturo di Jimmy… E’ un eterno Peter Pan!”, rivela. Ghione dall’ex moglie Tania Paganoni, con cui si è unito in matrimonio nel 2003 ha avuto Gabriele, che ha vent’anni, e Federico, quattordici.

Maria Laura confessa com’è nato l’amore: “Come ci siamo conosciuti? Era un evento sul mare a Milano Marittima; mi ha impressionato la sua bellezza, io lo chiamo il Brad Pitt italiano, mi ha affascinata. E’ stato un colpo di fulmine, non mi era mai successo. Poi durante un aperitivo il primo bacio, da lì non ci siamo più lasciati”.