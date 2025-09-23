''Ci abbiamo riprovato per non avere rimpianti, ma non c’era niente da fare'': ritorno di fiamma sfumato, Stefania Orlando annuncia di essere tornata single

La showgirl 58enne e Marco Zechini non sono più una coppia

Stefania Orlando è tornata single.

La showgirl lo ha detto a ‘La Volta Buona’, confessando a Caterina Balivo che il ritorno di fiamma con Marco Zechini non ha funzionato.

I due infatti si erano già lasciati molti mesi fa, ma poi alle porte della bella stagione la 58enne romana aveva raccontato che avevano deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia. Non è andata bene.

Ospite del programma di Rai1 martedì 23 settembre ha esordito con una battuta: “L’estate è andata molto bene infatti io sono tornata single…”.

Poi ha spiegato: “Il nostro era un ritorno, come avevo detto, per non avere rimpianti”.

“Perché bisogna anche tentare, bisogna darci anche una possibilità di rivedere se una storia realmente è finita”, ha aggiunto.

“E ci siamo resi conto che era davvero finita. Ci sé ripresentato davanti lo stesso quadro per cui ci eravamo lasciati prima, quindi evidentemente non c’era niente da fare”, ha continuato.

“Adesso per questo motivo sono molto serena”, ha sottolineato.

In realtà Stefania, che nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, pensava che ci fossero le basi per riprendere la relazione: “Ci avevo creduto in questo ritorno, pensavo che fosse la volta buona. Ci ho riprovato con tutti i presupposti, la speranza, la voglia, l’emozione”.

Al momento i due non si sentono più, ma lei spera un giorno di poter riprendere i contatti: “Troppo presto, ma penso che riusciremo a mantenere buoni rapporti perché abbiamo capito entrambi che non c’era nessun presupposto per poter andare avanti”.

Durante l’intervista ha parlato anche del primo marito Andrea Roncato. Lo stima ma non si sentono più.

Invece è ancora in contatto con il suo secondo ex marito, Simone Gianlorenzi - sposato nel 2019, con il divorzio arrivato nel 2022 - che è ancora single. Lo vorrebbe per sempre nella sua vita.