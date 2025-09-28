Barbara d’Urso debutta super sensuale a 'Ballando', giudice le dà della ''milfona erotica'' e Selvaggia Lucarelli la striglia: immagini e com’è andata

La 68enne si è rimessa in gioco nel programma di Rai1 dopo l’addio a Mediaset

Sabato 27 settembre è andata in scena la prima puntata dello show

La d’Urso si è esibita in una rumba con l’insegnante Pasquale La Rocca

Tutti aspettavano l’incontro-scontro con Selvaggia Lucarelli, per anni sua “nemica”

A stupire anche il commento di un altro giudice che ha dato a Barbara della “milfona”

Barbara d’Urso ha debuttato come concorrente di ‘Ballando con le Stelle’. Ieri sera, sabato 27 settembre, si è esibita sulla pista dello studio Rai con il suo insegnante Pasquale La Rocca per la prima volta - anzi, la seconda, visto che lo scorso anno era già stata ospite come ballerina per una notte.

A 68 anni si è rimessa in gioco - dopo la rottura con Mediaset di oltre 2 anni fa - e per ora è sembrato un discreto successo.

La conduttrice è sembrata inizialmente lamentarsi del fatto che la sua esibizione fosse arrivata molto tardi - “Pensavo di esibirmi sabato sera, non domenica mattina” - poi però la sua rumba si è rivelata ben eseguita e apprezzata da pubblico e giuria.

Barbara d'Urso, 68 anni, debutta come concorrente a Ballando con le Stelle con una sensuale rumba

E proprio in giuria l’aspettava un incontro tanto atteso: quello con Selvaggia Lucarelli, per anni sua arci-nemica (le due finirono anche in tribunale per un commento, ma la Lucarelli fu poi assolta in appello).

Ma prima della scrittrice dalla penna tagliente, degno di nota è sicuramente il commento sull’esibizione di un altro giudice, Guillermo Mariotto. Mariotto ha definito Barbara - scesa in pista con un abito viola, colore portafortuna per i debutti artistici, con ampie scollature sul petto e sulle gambe - una “milfona” (da “milf”, non staremo qui a ricordare il significato di questo acronimo…).

Barbara in pista col suo insegnante Pasquale La Rocca

“Ti trovo una milfona erotica”, ha affermato lo stilista venezuelano riferendosi al ballo a tratti molto sensuale di Barbara.

Poi è stato acceso il microfono di Selvaggia. “Tutti aspettano questo momento Barbara, lo sai”, ha esordito.

La d’Urso ha risposto: “Tutti dicono di aver comprato i pop-corn per l’uscita della d’Urso e per l’incontro con Selvaggia Lucarelli… non capisco perché (sorride, ndr)”. “Sono qui a farmi giudicare da te”, aggiunge poi.

Quindi la Lucarelli: “Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Devo dire ballato con molta grazia, questo sicuramente è un tuo pregio, ti muovi con grande grazia, è piacevole vederti in pista. Non so se poi facendo cose più complesse sarai all’altezza come stasera”.

La 51enne non è sembrata apprezzare però le espressioni facciali della concorrente - da sempre famosa per le sue ‘faccette’ - e l'ha strigliata: “Se posso darti un consiglio fai un po’ meno faccette, so che sono un tuo marchio di fabbrica, ma se ti riguardi capisci che sto dicendo una cosa giusta. Sembrano finte, io cercherei un po’ più di naturalezza”.

La replica: “Quelle sono proprio le mie facce…”.

Alla fine la d’Urso si è presa tutti voti ben oltre la sufficienza, anche dalla Lucarelli, che le ha dato 7 (mentre Zazzaroni 9, Canino 8, Smith 8, Mariotto 7).