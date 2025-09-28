Mercedesz Henger incinta svela in tv col compagno di 11 anni più giovane il genere del nascituro e il nome: ''Italianissimo a differenza del mio''

La figlia di Eva Henger è al settimo cielo: aspetta il suo primo figlio a 34 anni

Ospite di ‘Verissimo’ ha svelato se il fiocco sarà rosa o blu

Con lei nella trasmissione Mediaset anche il compagno e futuro papà Alessio Salata

Lui ha 23 anni, 11 meno di lei, ma l’ha corteggiata molto prima di conquistarla

Svelato anche il nome scelto: italianissimo, a differenza di quello della futura mamma

Mercedesz Henger ha rivelato in tv il sesso e il nome del suo primo figlio.

La 34enne, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, è stata ospite di ‘Verissimo’ insieme al suo compagno Alessio Salata, che ha 23 anni - ovvero 11 meno di lei - dopo aver annunciato lo scorso agosto di essere incinta.

Nel programma di Canale5 ha quindi assistito allo svelamento del genere del nascituro: si tratta di una femminuccia.

Mercedesz Henger, 34 anni, insieme al compagno Alessio Salata, 23, padre della bambina che porta in grembo

“Dovrebbe nascere verso febbraio, sono nel quinto mese”, ha fatto sapere. Poi lei e Alessio hanno rivelato anche il nome scelto per la piccola: si chiamerà Aurora. “Bellissimo, tra l’altro in confronto al mio nome che è Mercedesz o anche a quello di mia sorella che è Jennifer, è un nome italianissimo. Ha un significato per me importante”.

“Non ce lo aspettavamo per niente, eravamo convintissimi che fosse maschio”, ha spiegato la bionda.

L'annuncio del sesso del nascituro: è femmina!

Ha raccontato che sua madre Eva Henger è al settimo cielo: “E’ contentissima, non vedeva l’ora. Una delle prime cose che ha detto è stata: finalmente! Davvero contenta”.

La coppia adesso è concentrata sull’arrivo della cicogna, ma poi ci saranno anche le nozze.

Mercedesz ha spiegato come Salata sia arrivato nella sua vita in un momento in cui in realtà lei era convinta di voler stare da sola: “Ho avuto esperienze non fortunate (in amore, ndr) e lui è arrivato in un momento in cui volevo concentrarmi su altro e non stavo cercando nessuno. Lui è stupendo in tutto e per tutto e mi ha fatto cambiare idea. Ci ha messo un po’, è stato insistente il giusto”.

La coppia negli studi Mediaset

L’inizio della gravidanza non è però stato dei più semplici: “Sognavo questo momento ed è bellissimo, però posso dire… quelle mamme che mi dicevano che la gravidanza è il periodo più bello della loro vita… […] non riesco a capirle”.

“Perché da circa la settima settimana in poi fino alla tredicesima è stato terribile, ho avuto una nausea che iniziava la mattina e durava fino a notte fonda. Non riuscivo a fare le cose più semplici durante la giornata, mi addormentavo davvero ovunque”, ha concluso.

Adesso queste difficoltà sono passate e può godersi la dolce attesa.