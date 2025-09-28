''A Magalli darei una sberla'': Katia Ricciarelli in lacrime in tv contro il conduttore, poi rivela dell’investigatore privato

La soprano 79enne è tornata a ‘Verissimo’ dopo le polemiche degli ultimi giorni

Ha risposto a Giancarlo Magalli, dicendogli che dovrebbe farsi i fatti suoi

A causa dell’amarezza e della sofferenza che sta provando le sono venute le lacrime agli occhi

Ha poi svelato che durante il matrimonio con Baudo ingaggiò un investigatore privato

Katia Ricciarelli ha voluto replicare alle polemiche che l’hanno vista protagonista negli ultimi giorni ed è tornata a ‘Verissimo’.

La soprano 79enne, ex moglie di Pippo Baudo - i due sono stati sposati dal 1986 al 2004 - dopo la morte del conduttore si è infatti tolta qualche sassolino dalle scarpe.

E’ tornata sulla vicenda della cospicua eredità lasciata da Baudo, venuto a mancare ad agosto all’età di 89 anni, alla sua segretaria Dina Minna (che ha lavorato per lui circa 36 anni).

Katia Ricciarelli, 79 anni, è tornata in tv per dire la sua dopo le recenti polemiche che l'hanno riguardata in relazione al matrimonio con Pippo Baudo

Katia ha affermato che, insospettita per alcune cose che le sembravano “strane”, scoprì che lui aveva intestato due appartamenti alla Minna attraverso il lavoro di un investigatore privato da lei ingaggiato.

“Quando io ero ancora la Signora Baudo certe cose strane non mi andavano giù… cambiamenti…”, ha detto.

“Ho fatto una cosa che forse non avrei dovuto fare. Ho incaricato qualcuno di fare delle indagini (un investigatore privato, ndr) […] Ed è venuta fuori questa cosa dei due appartamenti intestati alla signorina segretaria (Dina Minna, ndr)”, ha aggiunto.

“Se per voi questa è una cosa naturale… io ci sono rimasta malissimo, perché poteva dirmelo e io avrei detto ‘fai bene’. Invece quando gliel’ho detto mi disse: ‘Sai, lei è una brava segretaria ed è fedele’. Questa non l’ho capita, boh”, ha continuato.

“Non ho capito perché se non c’era nulla di male, non me lo disse?”, ha sottolineato.

A Katia sono salite le lacrime agli occhi per la tristezza e la sofferenza di quelle che lei reputa "cattiverie gratuite" nei suoi confronti

Poi si è aperto il capitolo Giancarlo Magalli. Quest’ultimo infatti, che era un caro amico di Baudo, pochi giorni fa a “La Volta Buona” ha detto che non è vero che quando Katia provava a telefonare a Pippo era la segretaria di quest’ultimo a non volerglielo passare. Piuttosto, sostiene Magalli, era Baudo ad aver dato indicazioni di non passargli l’ex moglie al telefono quando questa provava a contattarlo.

“Volevo dire al Signor Magalli, prima di parlare e di fare la scena di quello che va a sparlare nelle trasmissioni, pensasse ai cavoli suoi. Basta così. Perché la cattiveria io non la tollero. Non è stato corretto. Non è al corrente di tante cose”, ha affermato.

“Perché lui deve sparlare di me?”, ha proseguito.

Verso la fine dell’intervista nel programma Mediaset a Katia sono venute le lacrime agli occhi per la sofferenza. Ha spiegato di non capire perché ci sia tanta “cattiveria” verso di lei in questo momento.

Ha infine concluso proprio riguardo Magalli: “Io non sono violenta però una bella sberla a Magalli gliela darei”.