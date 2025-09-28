Selena Gomez ha sposato Benny Blanco in California: le prime immagini delle nozze da favola

La cantante e attrice 33enne ha detto ‘sì’ al produttore 37enne a Santa Barbara

Abito bianco e sorriso sereno: per lei è stato un giorno da favola

Entrambi hanno scelto abiti dello stilista Ralph Lauren

I due sono una coppia da circa due anni

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati dopo due anni di relazione. La cantante e attrice, 33 anni, e il produttore musicale, 37, hanno pronunciato il fatidico sì sabato 27 settembre in California.

L’annuncio è arrivato direttamente da Gomez attraverso Instagram, dove ha pubblicato una serie di foto e brevi video con la semplice didascalia: “9.27.25”. Nelle immagini la coppia appare radiosa, mentre si tiene per mano e si abbraccia. In un dettaglio si nota il bouquet di fiori bianchi scelto da Selena, in un altro spiccano le fedi nuziali.

Selena Gomez, 33 anni, ha sposato il produttore Benny Blanco, 37, in California: le prime immagini condivise da lei sul social

C’è anche uno scatto più intimo, che mostra Blanco sdraiato con la testa sulle gambe della moglie mentre lei lo accarezza. In un altro filmato, Selena gli raddrizza il papillon e lo bacia, in un momento tenero catturato dalle telecamere.

Selena nel giorno del suo matrimonio nell'abito firmato Ralph Lauren

Per l’occasione entrambi hanno scelto Ralph Lauren. Gomez ha indossato un abito con corpetto all’americana decorato da dettagli floreali e una profonda scollatura sulla schiena. Blanco ha optato per un classico smoking nero con papillon.

La coppia si è sposata a Santa Barbara

I festeggiamenti erano iniziati già settimane fa. La popstar aveva organizzato un addio al nubilato a Cabo San Lucas, in Messico, lo scorso 23 agosto. Con le amiche ha trascorso giornate tra balli, risate e sole a bordo di uno yacht di lusso.

Un bacio dei due sposini

Il produttore, invece, aveva scelto Las Vegas per il suo addio al celibato. Nei video condivisi sui social si vedevano momenti di relax in una spa e una cena a base di caviale, prima di una serata in discoteca.

Qualche giorno più tardi, Selena aveva condiviso con i fan altri scatti del suo weekend in Messico. In una foto indossava un velo con la scritta "bride to be", in un’altra posava davanti a un arco di palloncini con la scritta "Mrs Levin", cognome di nascita di Blanco, Benjamin Joseph Levin.

I due sono una coppia ufficialmente da circa due anni.